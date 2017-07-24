Полицейские застрелили агрессивного медведя в больнице

Сотрудники полиции застрелили медведя, который разгуливал по территории больницы в селе Мильково Мильковского района Камчатского края. Изначально стражи порядка хотели просто прогнать хищника обратно в лес, однако он проявил агрессию и не собирался уходить, передает URA.Ru. Тогда правоохранители были вынуждены открыть огонь на поражение.