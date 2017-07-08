В Москве обокрали известного музыканта

В Москве у известного музыканта Владимира Клецкова украли скрипку и паспорт. Артист обратился в полицию.
Позже Клецкову удалось обнаружить пропажу в салоне автомобиля, который был припаркован недалеко от его дома, передает РЕН ТВ. По факту случившегося проводится проверка.
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