В Москве обокрали известного музыканта

В Москве у известного музыканта Владимира Клецкова украли скрипку и паспорт. Артист обратился в полицию.

Позже Клецкову удалось обнаружить пропажу в салоне автомобиля, который был припаркован недалеко от его дома, передает РЕН ТВ. По факту случившегося проводится проверка.