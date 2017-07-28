В полиции опровергли данные о найденном у участка теле школьника

В пресс-службе столичного управления МВД опровергли информацию о том, что у полицейского участка на Краснополянской улице в Западном Дегунино был обнаружен мертвым 14-летний школьник, передает агентство городских новостей "Москва". Данные не соответствуют действительности по нескольким причинам.

Во-первых, сообщений об обнаружении тел на этой улице стражи порядка не получали, однако есть и более весомый аргумент. "Отдела полиции на этой улице нет. Отдел МВД России по району Западное Дегунино, к которому относится улица Краснополянская, расположен на улице Путейская, 5", – пояснили в ведомстве.