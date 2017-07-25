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Происшествия

Заказчика убийства осудили спустя 20 лет после преступления

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Столичные следователи доказали вину предпринимателя Геннадия Гаврильца в убийстве спустя 20 лет после преступления. Формально закрытое за сроком давности дело возобновили после депортации бизнесмена из США.
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Убийство произошло утром 17 апреля 1997 года в столице у подъезда одного из домов на Шипиловском проезде, передает телеканал "РЕН ТВ". Бизнесмена Анатолия Спириченко убили четырьмя выстрелами в голову из пистолета ТТ. На раскрытие преступления следователям понадобился год – они задержали как исполнителей, так и организатора убийства.

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Позднее выяснилось, что заказчиком преступления был компаньон бизнесмена Геннадий Гаврилец. Анатолий Спириченко хотел выйти из их совместного бизнеса, но партнер решил помешать ему. Он пообещал 20 тысяч долларов некоему Ахунову, который должен был найти организаторов преступления. Заказчик убийства обратился с аналогичной просьбой к своему другу Сапронову, предложив ему 15 тысяч рублей. Исполнителям убийства Илюхину и Иванову досталось лишь по 3,5 тысячи рублей.

"Жадность плохую шутку сыграла со всеми участниками этого преступления", – рассказал представитель столичного управления Следственного комитета России Борис Лавренев. "Когда мы задержали исполнителей Иванова и Илюхина, они не сознавались, но когда узнали, что сумма изначально была 20 тысяч, а им заплатили только три с половиной, то сознались и своих подельников сразу сдали", – пояснил он.

После преступления Геннадий Гаврилец на протяжении 20 лет жил в Майами. Следствие объявило бизнесмена в розыск по каналам Интепола. Власти США отказались выдать преступника, но и продлить срок действия документов в российском посольстве предприниматель уже не мог. По словам представителя СКР, за эти годы заказчик убийства наладил новую жизнь и даже завел жену, прекратив общение с супругой, оставшейся в России.

"Нам помог случай, или вера в неотвратимость наказания: Гаврилец был задержан полицейскими США за нарушение миграционного законодательства", – рассказал Борис Лавренев. "Началась процедура депортации. Нам стало об этом известно, дело было возобновлено, и по прилету в Россию в аэропорту на него одели наручники", – вспомнил представитель следствия.

Борис Лавренев подчеркнул, что сотрудникам ведомства пришлось найти свидетелей происшествия, которое произошло много лет назад, и обеспечить их явку в суд. "Одного свидетеля нашли на Дальнем Востоке! Купили ему билет и привезли", – рассказал он. Также, по его словам, другая очевидица преступления вышла на пенсию и сменила место жительства, поэтому следователям пришлось искать ее по ведомственным базам и через ее знакомых.

"Безусловно, это наша победа, но она у нас не одна", – заявил сотрудник СКР. "Следственный комитет всегда стоит на страже закона", – заключил он.

Автор: Константин Улюкаев25 июля 2017, 11:41

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