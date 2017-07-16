"Вежливый насильник" из заботы подвез жертву до метро

"Вежливый насильник", получив в лесу от девушки решительный отказ, согласился с ней и отвез ее до метро. На прощание он пожелал ей удачи.

Неизвестный мужчина на автомобиле предложил 17-летней девушке на автобусной остановке подвезти ее, сообщает паблик Mash в социальной сети "ВКонтакте". Через некоторое время он изменил маршрут и отвез спутницу в лес в поселке Рублево.

Прибыв на место, мужчина начал приставать к несовершеннолетней девушке и склонять ее к действиям сексуального характера. Однако девушка настойчиво отказала насильнику. Через некоторое время автомобилист согласился с ней и отказался от задуманного.

Более того, "вежливый насильник" предложил девушке вернуть ее обратно в Москву. После того, как они доехали до станции метро "Крылатское", мужчина пожелал 17-летней спутнице удачи. Вскоре ее родители обратились в полицию с требованием найти "преступника".

Отметим, что в столице это далеко не первый случай обходительного отношения к девушкам при изнасиловании. Например, в марте 2017 года уроженка города Нальчика познакомилась в Москве с неким Олегом, который предложил ей помощь в оформлении кредита. По пути в банк он сказал, что ему нужно зайти домой. Уже в помещении он заявил, что женщина должна заняться с ним сексом, чтобы получить деньги. Примечательно, что после надругательства Олег проводил ее до метро.

"влюбчивый насильник", "вежливый насильник"- это ведь не смешно, ребята. — И так сойдёт (@AngryBasque) 29 июля 2016 г.

Также в июле 2016 года 20-летний мужчина надругался над старшеклассницей, после чего предложил ей начать встречаться. Также он сделал с ней совместное фото и назначил новую встречу "в том же месте, в тот же час". Вскоре его задержали стражи порядка.