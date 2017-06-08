В Москве задержали администратора "группы смерти"

Сотрудники столичного управления МВД совместно с коллегами из управления "К" и уголовного розыска задержали администратора одной из "групп смерти" в социальных сетях, передает ТАСС. Молодой человек подозревается в доведении до самоубийства несовершеннолетнего. "Подозреваемый пояснил, что он являлся администратором так называемой группы смерти, в которую входили 32 человека, все они несовершеннолетние. Он давал им задания, направленные на причинение вреда своему здоровью, с целью доведения до совершения суицида", – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.