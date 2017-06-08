Американец снял схватку с акулой под водой
В ролике видно, как американец высматривает внизу рыбу. В руке он держит групера. Рядом с ним плавает его друг. Неожиданно на Паркера нападает акула, кусая его за ногу. По словам рыбака, скорее всего, акула хотела отнять у рыбака добычу, передает РИА Новости.
Известно, что друг героя видео отвез его в больницу, в которой он провел четыре часа. Паркер пояснил, что акула задела большеберцовую артерию, из-за чего он потерял около литра крови.
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