Вандалы сожгли крест у Андроникова монастыря в Москве

В Москве в ночь на воскресенье неизвестные уничтожили поклонный крест, установленный у Андронникова монастыря на месте чудотворного колодца, который был вырыт в 1357 году. Вандалы изрубили монумент, облили его горючим веществом и подожгли.

На месте происшествия работает полиция, передает "Интерфакс". По факту случившегося проводится проверка.