В Москве строитель упал в котлован

В Москве на стройплощадке на 4-й Магистральной улице рабочий упал в котлован. По предварительным данным, мужчину засыпало землей, но после пострадавшего удалось извлечь из ямы.
На месте происшествия работают врачи, передает РЕН ТВ. О состоянии здоровья пострадавшего ничего неизвестно.
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