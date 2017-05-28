В Москве строитель упал в котлован

В Москве на стройплощадке на 4-й Магистральной улице рабочий упал в котлован. По предварительным данным, мужчину засыпало землей, но после пострадавшего удалось извлечь из ямы.

На месте происшествия работают врачи, передает РЕН ТВ. О состоянии здоровья пострадавшего ничего неизвестно.