Пьяный пассажир устроил драку на рейсе Москва – Бодрум

Самолет, выполнявший рейс и Москвы в Бодрум, был вынужден совершить экстренную посадку в Краснодаре. Причиной тому стало агрессивное поведение одного из пассажиров.

Пьяный мужчина устроил потасовку на борту лайнера. Экипаж принял решение совершить посадку из-за того, что утихомирить хулигана не удалось. "Зачинщик драки был снят с рейса и передан краснодарским полицейским", – сообщил источник "Интерфакса" в правоохранительных органах.