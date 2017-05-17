Москвич поймал упавшего с 5-го этажа ребенка
Происшествие случилось на улице Михайлова на юго-востоке Москвы. Родители мальчугана отвлеклись, в это время он залез на подоконник и, потеряв равновесие, рухнул вниз.
К счастью, приятель его отца Марк с улицы увидел, как мальчик залез на подоконник, сообщает паблик Mash в соцсети "ВКонтакте". Мужчина молниеносно среагировал, сумев поймать малыша буквально на лету.
Родители узнали о ЧП лишь через несколько минут. "Мы были в шоке, когда на пороге нашей квартиры появился Марк с нашим сыном на руках", – цитирует отца ребенка Life.ru.
Мальчика на скорой доставили в больницу Святого Владимира. Согласно данным обследования, он отделался небольшими ссадинами и двумя царапинами на спине.
Похожий инцидент произошел в начале мая этого года в Череповце. Как писали Dni.Ru, двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Он залез на подоконник, открыл окно и оперся на москитную сетку.
Заграждение вылетело из окна вместе с малышом. В результате ребенок получил переломы двух ребер и ушибы мягких тканей. По данному факту проводится доследственная проверка.
Напомним, ранее аналогичное ЧП с двухлетним мальчиком случилось в Санкт-Петербурге. Ребенок выпал из окна второго этажа и остался жив: его доставили в отделение реанимации с тяжелыми травмами.
Судебные приставы не пускают шоумена заграницу
Поклонники разглядели у певицы округлившийся животик
Дочь теннисиста снова подняла волну дискуссий об анорексии
Анна оказалась совсем не так хороша, как Татьяна