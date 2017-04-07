Последствия авиаударов попали на видео

Российские военные показали съемку авиабазы Шайрат в провинции Хомс, сделанную с беспилотника, после ударов американцев. Кадры появились на YouTube.

Обнародована видеозапись последствий атаки сирийской авиабазы Шайрат в ночь на 7 апреля. Кадры съемки с беспилотника опубликовал телеканал "Звезда" на YouTube. Ранее США нанесли удары по правительственному аэродрому в Сирии крылатыми ракетами, которые базируются на кораблях ВМС США. По заявлению американского лидера Дональда Трампа, обстрел произведен из-за химической атаки, якобы проведенной сирийскими войсками в провинции Идлиб.