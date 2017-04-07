Последствия авиаударов попали на видео
Обнародована видеозапись последствий атаки сирийской авиабазы Шайрат в ночь на 7 апреля. Кадры съемки с беспилотника опубликовал телеканал "Звезда" на YouTube. Ранее США нанесли удары по правительственному аэродрому в Сирии крылатыми ракетами, которые базируются на кораблях ВМС США. По заявлению американского лидера Дональда Трампа, обстрел произведен из-за химической атаки, якобы проведенной сирийскими войсками в провинции Идлиб.
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