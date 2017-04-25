Ведущего ударила молния во время эфира (видео)

В сотрудника китайского телеканала Dalian TV во время прямого эфира попала молния. Инцидент произошел, когда журналист рассказывал о погоде.

Лу Сяодун во время грозы находился на улице и рассказывал о погоде, как вдруг за его спиной возникла яркая вспышка молнии. Журналист закричал и отбросил в сторону зонт. К счастью, он не пострадал, сообщает South China Morning Post.



