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Происшествия

Смотритель храма насмерть забил 20 прихожан

Фото: John Moore/Gettyimages.ru
Психически нездоровый смотритель храма в пакистанской провинции Пенджаб убил 20 и ранил еще троих прихожан. Полиция подозревает, что мужчина действовал с двумя сообщниками.
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Трем раненым женщинам удалось сбежать из мавзолея-храма Али Ахмеда Гуджара городе Саргодха пакистанской провинции Пенджаб. Они рассказали о том, что смотритель религиозного объекта Абдул Вахид из Лахора убил два десятка человек.

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Мужчина связался с прихожанами по телефону и пригласил их ночью в храм. Пришедших он приглашал по одному в специальную комнату, где угощал людей едой с каким-то наркотиком, передает РИА Новости. После этого он раздевал не способных сопротивляться жертв и избивал их палкой, а также наносил удары кинжалом.

После того, как трем женщинам удалось спастись и рассказать о произошедшем полиции, Вахида и еще двух человек, который подозревают в соучастии, задержали. В самом храме были найдены тела 20 человек.

Пакистанские СМИ отмечают, что это не первое проявление агрессии по отношению к прихожанам со стороны Абдула Вахида. Местные жители рассказали, что мужчина посещал храм два раза в месяц и пытал прихожан огнем, уверяя, что это оздоровительная процедура.

Сам смотритель подчеркивал, что практикует духовное очищение своих последователей при помощи избиений. Мужчина оказался сотрудником избиркома Пакистана. По мнению представителя полиции Саргодхи Лияката Али Чата он психически нездоров.

Автор: Геннадий Куприянов2 апреля 2017, 11:42

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