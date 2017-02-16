Террористы "ИГ" устроили взрыв в мавзолее

На территории мавзолея Лала Шахбаза Каландара в городе Сехван-Шариф на юге Пакистана террорист-смертник устроил взрыв, передает "Газета.ru". По предварительным данным, число погибших достигло 30 человек, пострадавших – 50. Больше число жертв и раненых объясняется тем, что боевик выбрал для атаки время, когда в мавзолее проводились суфийские ритуалы. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".

