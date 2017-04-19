На юге Москвы пенсионер убил жену

Утром 18 апреля в квартире жилого дома на Каширском шоссе в Москве были обнаружены тела 56-летней женщины и 62-летнего мужчины. Сотрудники правоохранительных органов восстановили картину произошедшего.

Между супругами возникла ссора на почве личных неприязненных отношений, сообщает столичное управление Следственного комитета. Во время скандала пенсионер нанес жене несовместимые с жизнью травмы, после чего покончил жизнь самоубийством. Специалисты уточняют обстоятельства случившегося.