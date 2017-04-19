В московской квартире нашли два трупа

В одной из квартир жилого дома на Каширском шоссе были обнаружены мертвыми два человека 1961 и 1955 годов рождения, передает сетевое издание m24.ru. У одного из погибших зафиксирована открытая черепно-мозговая травма.
Тела отправлены в морг. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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