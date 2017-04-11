В Берлине эвакуируют аэропорт

Из терминала A аэропорта Шенефельд в Берлине были эвакуированы пассажиры, в том числе и те, которые уже прошли контроль, передает Der Tagesspiegel. Сообщается, что на первом этаже здания был обнаружен подозрительный предмет. Обстоятельства произошедшего уточняются.
ACHTUNG: Nicht zu identifizierendes Gepäckstück in #SXF, Terminal A, 1. OG. Bitte den Anweisungen der Sicherheitskräfte folgen. Info folgt. pic.twitter.com/rbTwit0niy— Berlin Airport (@berlinairport) 11 апреля 2017 г.
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