В Берлине эвакуируют аэропорт

Из терминала A аэропорта Шенефельд в Берлине были эвакуированы пассажиры, в том числе и те, которые уже прошли контроль, передает Der Tagesspiegel. Сообщается, что на первом этаже здания был обнаружен подозрительный предмет. Обстоятельства произошедшего уточняются.

ACHTUNG: Nicht zu identifizierendes Gepäckstück in #SXF, Terminal A, 1. OG. Bitte den Anweisungen der Sicherheitskräfte folgen. Info folgt. pic.twitter.com/rbTwit0niy — Berlin Airport (@berlinairport) 11 апреля 2017 г.