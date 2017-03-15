На юге Москвы нашли изрезанный труп женщины

В подъезде жилого дома на Михневской улице на юге Москвы обнаружена мертвой 44-летняя женщина. Труп нашел охранник во время осмотра придомовой территории.

На место происшествия прибыли правоохранители. На теле зафиксированы множественные ножевые ранения. Проводится проверка, передает Life.ru.