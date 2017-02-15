В центре Москвы пассажир обстрелял таксиста

На Садовнической улице в центре столицы пассажир напал на водителя такси. Как рассказали очевидцы, находившийся в автомобиле неизвестный выстрелил в таксиста и скрылся с места происшествия, передает Life.ru. Пострадавший госпитализирован, врачи оценивают его состояние как тяжелое.