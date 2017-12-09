В московском НИИ произошел пожар

В Научно-исследовательском институте автоматики и гидравлики на Звенигородском шоссе в Москве произошел пожар, передает ТАСС. По предварительным данным, возгорание началось в вентиляционном коробе. Огонь перешел на крышу и перекрытия. Сообщается, что здание находится на реконструкции. Площадь пожара оценивается в пять квадратных метров.