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Происшествия

Мастурбировавший украинец перепугал пассажиров Домодедово

Фото: wikipedia.org/Dmitry A. Mottl
Пассажиры столичного аэропорта Домодедово стали свидетелями весьма необычного инцидента для воздушной гавани. На их глазах мужчина начал мастурбировать.
прочитано 3146 раз

Как выяснилось, любителем публичного онанизма оказался 48-летний житель Украины. Мужчина планировал вылететь из Домодедово в Красноярск в тот момент, когда его настигла внезапная биологическая нужда. 

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Стоя у лифта на втором этаже воздушной гавани, украинец начал мастурбировать на глазах у изумленных пассажиров. Прибывшая на место инцидента полиция задержала хулигана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет "Московский комсомолец". 

Об аналогичном инциденте сообщалось в сентябре. В Калужской области задержали 42-летнего мужчину, публично мастурбировавшего в кустах у школьной площадки. Извращенец приходил туда, когда там играли девочки. В полицию обратились педагоги, они же помогли составить портрет злоумышленника. 

Оказалось, что это бывший заключенный: он недавно вышел из колонии и был поставлен на учет нарколога. В его квартире провели обыск, во время которого изъяли одежду. Возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц".

29 ноября 2017, 11:44

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