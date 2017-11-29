Мастурбировавший украинец перепугал пассажиров Домодедово

Пассажиры столичного аэропорта Домодедово стали свидетелями весьма необычного инцидента для воздушной гавани. На их глазах мужчина начал мастурбировать.

Как выяснилось, любителем публичного онанизма оказался 48-летний житель Украины. Мужчина планировал вылететь из Домодедово в Красноярск в тот момент, когда его настигла внезапная биологическая нужда.

Стоя у лифта на втором этаже воздушной гавани, украинец начал мастурбировать на глазах у изумленных пассажиров. Прибывшая на место инцидента полиция задержала хулигана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет "Московский комсомолец".

Об аналогичном инциденте сообщалось в сентябре. В Калужской области задержали 42-летнего мужчину, публично мастурбировавшего в кустах у школьной площадки. Извращенец приходил туда, когда там играли девочки. В полицию обратились педагоги, они же помогли составить портрет злоумышленника.

Оказалось, что это бывший заключенный: он недавно вышел из колонии и был поставлен на учет нарколога. В его квартире провели обыск, во время которого изъяли одежду. Возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц".