При лобовом столкновении иномарок погибли три человека

На 1332-м километре трассы "Кола" в Мурманской области столкнулись две легковушки – Ford Focus и Toyota. ДТП произошло в условиях плохой видимости, передает Flashnord.

В результате ДТП на месте погибли водитель и пассажир Ford Focus, а также водитель автомобиля Toyota. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что водители допустили лобовое столкновение.