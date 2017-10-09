В Москве ребенок выжил после падения с седьмого этажа

Вечером 8 октября 2017 года трехлетний мальчик, оставшийся без присмотра родителей, выпал из открытого окна квартиры на седьмом этаже, передает телеканал "360". Ребенок был незамедлительно госпитализирован.
По факту произошедшего ведется проверка. В столичном управлении Следственного комитета напомнили, что нельзя оставлять детей одних в помещениях с открытыми окнами.
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