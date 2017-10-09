Умерла звезда фильма Астерикс и Обеликс

Пожар в ТЦ "Синдика" Свадьба Шурыгиной У Караченцова нашли рак Главные события Москвы Эксклюзивы Dni.Ru

Самое читаемое

Звезда "Дома-2" попала в скандал из-за нападения на Бузову
Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой
Долина предложила мужу жить втроем с любовницей
Екатерина Андреева ошеломила признанием
Смерть сорвала свадьбу Баскова и Лопыревой
партнеры
Понедельник 9 октября
Лента новостей
13:14
Король саудитов потратил $3 млрд после встречи с Путиным
13:11
Киев приготовил тысячи гробов для ВСУ в Донбассе
12:57
Нобелевскую премию по экономике дали за изучение поведения
12:47
Кандидатура Неверова на пост главы думской фракции "ЕР" одобрена Путиным
12:43
Медведев внес кандидатуру Неверова на пост главы думской фракции "ЕР"
12:17
Как люди выбирают сексуального партнера
12:14
На Урале пятеро мужчин насмерть угорели после вечеринки
12:00
Под Архангельском приставы наложили арест на "душу" должника
11:40
Перед смертью Марина Голуб страдала от тяжелой болезни
11:40
Вокруг перевала Дятлова нашли тайные знаки
11:38
68-летний Стросс-Кан женился в четвертый раз
11:33
Муж зверски избил изменщицу и ее любовника (видео)
11:23
Землян напугали столкновением с гигантским астероидом
11:22
В Москве начали продажу полезного "фастфуда"
11:19
Москва поможет обманутым дольщикам ЖК "Царицыно"
11:05
Салтыкова осквернила память о прошлом с Бодровым
11:04
Гороскоп с 9 по 15 октября
10:56
Сухоруков рассказал о хулиганстве Нагиева в "Физруке"
10:36
Неожиданное признание похудевшей Гусевой
10:18
На трех зданиях в центре Москвы появились экограффити
10:14
Как сплетни помогают в жизни
10:03
На Марсе нашли разгадку появления жизни на Земле
09:41
Сестры молчат о родстве с Даной Борисовой
09:28
Для школьников в Москве устроят бесплатные экскурсии
09:25
Новый поворот в деле "наследника" Евгении Васильевой
09:20
В России исчезнет привычная соль
09:09
Как сложилась жизнь звезды 90-х Лики Стар
08:52
Ужасающие кадры пожара в ТЦ "Синдика"
08:45
"Дерзкая" грудь Меланьи Трамп вызвала возмущение в Сети
08:41
Макрон принял важное предложение Путина
08:32
Жена Караченцова разрыдалась из-за пророчества
08:26
У затравленной Бузовой сдали нервы после нападения
17:58
Сати Казанову обогатит брак с итальянцем
17:28
Под Ставрополем разбился самолет
17:23
В Париже к Собчак по вечерам захаживал смуглый красавец
16:47
История любви Шакиры и Пике
16:35
Лазарев нашел связь сына с мертвым братом
16:12
Солнцев не хочет оплакивать Малиновскую
15:38
Леонид Куравлев связал смерть жены с молодой девушкой
15:04
Нонна Гришаева показала красавицу дочку
14:44
Боярский призвал молодежь к переменам
14:28
Актер Пашинин обругал приютившую его украинскую армию
14:04
Дочь Меладзе закатила роскошную свадьбу
13:50
Меньшова выгнала из студии "Сегодня вечером" известного певца
13:08
Жена Меньщикова из "Дома-2" родила сына не от него
12:44
Земле угрожает падение гигантского советского спутика
12:37
Бузова устроила разборки с Дробышем
11:49
Басков вызвал недоумение трогательным поздравлением
11:25
Особенная дочь Хакамады вышла в свет с женихом
10:59
Беременная Рапунцель из "Дома-2" публично поскандалила с мужем
10:30
Заворотнюк заинтриговала снимком с Тарасовой
10:00
"Золотой голос" России убит за кулисами
09:58
Посетителя ресторана в Москве обокрали на два миллиона
19:20
Кто поздравил Владимира Путина с юбилеем
18:13
Семья и любовь не интересны Земфире
17:54
Как Путина поздравляют с днем рождения
17:53
Фадееву припомнили работу со звездой "Дома-2"
17:21
Названы самые опасные и ненужные медицинские процедуры
17:08
В Забайкалье автобус с юными спортсменами попал в смертельное ДТП
16:54
Разговор о детях довел режиссера Учителя до слез
16:22
Нью-Йорк заполонили фрики и полуголые красотки
16:03
Российский дипломат умер после тяжелой болезни
15:58
Пресняков спас брак откровенной ложью
15:48
Когда метро придет во Внуково
15:31
Самбурская напала на Бузову на сцене
14:56
Финал сериала "Ольга" разочаровал поклонников
14:32
Полуголые Шаляпин и Копенкина посмеялись над Калашниковой
13:54
Названный любовником Чеховой ведущий полысел от стресса
13:29
Михаил Ефремов по-хамски обошелся с лилипутом
13:14
В Петербурге представили объемный портрет Путина
13:14
65 малоизвестных фактов о Владимире Путине
12:48
Над Шереметьево заметили НЛО
12:32
Звезду "Дома-2" покинули дети
12:09
Джигурда написал стих об измене Анисиной
11:38
Собака известной ведущей искусала ребенка за лицо
11:19
В Шереметьево найден труп
11:06
Табаков отказался говорить о старшей дочери
10:34
Меньщиков из "Дома-2" оставил жене прощальное письмо
10:16
Вице-премьер Киргизии погиб в ДТП
10:05
На ком женится Алексей Воробьев
09:59
В жилом доме в Киеве прогремел взрыв
22:02
Модель с волосатыми подмышками довела до тошноты
21:53
Мать Шурыгиной откровенно о свадьбе
21:49
Бузова поделилась свалившимся на голову счастьем
21:36
В Мексике застрелили Сталина
21:16
Жесткая посадка пассажирского лайнера в шторм попала на видео
21:09
Интимное видео участницы "Дома-2" утекло в Сеть
20:55
Как Путин отмечает свои дни рождения
20:29
Телекомпания ВИD отказалась от пугающей заставки с "Ельциным"
20:19
Овсиенко поразила новым лицом
20:06
На юге Москвы угнали Lexus за 4,7 млн
19:46
Ураган-убийца из Европы обрушится на Россию
19:42
Губерниев провел ночь перед днем рождения с Малаховым
19:11
Дочь Джеки Чана призналась в лесбиянстве
18:58
Шакира и Пике расстались после семи лет сожительства
18:52
Из-за чего начнется Третья мировая война
18:36
"Единая Россия" проверит качество питьевой воды в регионах
18:30
Звезда "Уральских пельменей" похудела на девять килограммов
18:19
Роскомнадзор сообщил страшную правду пользователям Telegram
18:14
В Ростове-на-Дону пройдет антикоррупционный форум
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Меньшова выгнала из студии "Сегодня вечером" известного певца
Бузова устроила разборки с Дробышем
Самбурская напала на Бузову на сцене
Беременная Рапунцель из "Дома-2" публично поскандалила с мужем
"Золотой голос" России убит за кулисами
Леонид Куравлев связал смерть жены с молодой девушкой
Происшествия

Умерла звезда фильма Астерикс и Обеликс

прочитано 105 раз

Знаменитый французский актер Жан Рошфор умер на 88-м году жизни, передает ТАСС. Российскому зрителю он может быть известен благодаря исполнению роли Люциуса Фуниуса в фильме "Астерикс и Обеликс". Кроме того, Жан Рошфор снимался в таких популярных лентах, как "Анжелика, маркиза ангелов", "Великолепная Анжелика", "Анжелика и король", а также "Высокий блондин в черном ботинке".

9 октября 2017, 13:12

комментарии

Политика

65 малоизвестных фактов о Владимире Путине
Война из Донбасса переносится в Киев
В Сирии нашли "черную дыру"
Непредсказуемый Трамп предупредил о грядущей "буре"

Шоу-бизнес

У Михалкова тайно родился сын
Внучка Пугачевой растет копией Орбакайте
Перед смертью Марина Голуб страдала от тяжелой болезни
Салтыкова осквернила память о прошлом с Бодровым

Проишествия

Огненный апокалипсис накрыл подмосковный ТЦ "Синдика"
Жесткая посадка пассажирского лайнера в шторм попала на видео
Названа причина крушения автобуса с пассажирами под Москвой
Убийца московского бизнесмена приехал на дело на велосипеде (видео)

Lifestyle

Финал сериала "Ольга" разочаровал поклонников
Телекомпания ВИD отказалась от пугающей заставки с "Ельциным"
Кокорин умер после тяжелой болезни
"Фабрика звезд" оправдалась за скандал с "Матильдой"
Шоу-бизнес

Жена Караченцова разрыдалась из-за пророчества

Поргина шокирована удивительным провидением
Шоу-бизнес

Меньшова выгнала из студии "Сегодня вечером" известного певца

Ведущую вывел из себя блиставший в 90-х Богдан Титомир
Lifestyle

"Дерзкая" грудь Меланьи Трамп вызвала возмущение в Сети

Первую леди США раскритиковали за чрезмерно сексуальный наряд

Шоу-бизнес

Неожиданное признание похудевшей Гусевой

Актриса дала откровенное интервью

Гороскоп

Гороскоп с 9 по 15 октября
Сати Казанову обогатит брак с итальянцем
Семья и любовь не интересны Земфире
На ком женится Алексей Воробьев

Фоторепортажи

История любви Шакиры и Пике
Дочь Меладзе закатила роскошную свадьбу
Особенная дочь Хакамады вышла в свет с женихом
Нью-Йорк заполонили фрики и полуголые красотки

Спорт

Парализованный Шумахер усох на 14 сантиметров
Российской чемпионке с пробитой головой удалили часть черепа
Жена Кокорина ждет второго ребенка
Путин посмеялся над президентом "Зенита"

Регионы

Водитель загнал автобус под поезд из-за боязни ДПС
Сибирячку подозревают в жестоком убийстве собственных детей
Педофил 13 лет насиловал дочь и сел в тюрьму
Новые подробности убийства пауэрлифтера Драчева
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru