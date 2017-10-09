Умерла звезда фильма Астерикс и Обеликс

Знаменитый французский актер Жан Рошфор умер на 88-м году жизни, передает ТАСС. Российскому зрителю он может быть известен благодаря исполнению роли Люциуса Фуниуса в фильме "Астерикс и Обеликс". Кроме того, Жан Рошфор снимался в таких популярных лентах, как "Анжелика, маркиза ангелов", "Великолепная Анжелика", "Анжелика и король", а также "Высокий блондин в черном ботинке".