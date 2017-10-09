В первую неделю работы смотрителя зоопарка загрызли тигры

В Биологическом парке "Баннергхатта" на юге Индии два белых тигра насмерть загрызли смотрителя за животными, передает Life.ru. Мужчина зашел в клетку, чтобы убрать остатки еды, и не знал, что хищники там. Звери должны были отдыхать на территории сафари. Одна из дверей была заперта недостаточно крепко. Сообщается, что мужчина работал в зоопарке с 1 октября. Семья погибшего требует компенсацию в размере семи тысяч долларов.

