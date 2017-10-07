Вице-премьер Киргизии погиб в ДТП

Ранним утром 7 октября в районе села Садовое Московского района Чуйской области Киргизии произошло ДТП с Toyota Land Cruiser, передает RT. В автомобиле находились три человека – вице-премьер страны Темир Джумакадыров, его помощник Нурлан Джамгырчиев и водитель. Все они погибли. Свои соболезнования по поводу аварии под Бишкеком, унесшей жизнь политика, выразил президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. "Это был человек, которого я в будущем видел одним из руководителей страны", – рассказал он.
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