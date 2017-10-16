Умер переводчик Ахматовой и Бродского

В США умер известный поэт и переводчик Ричард Уилбер. Он скончался на 97-м году жизни в доме престарелых, передает The Washington Post.

Уилбер известен переводами на английский стихотворений Иосифа Бродского и Анны Ахматовой. Он дважды становился лауреатом Пулитцеровской премии – за книги "Земное" и "Новые и старые стихи".