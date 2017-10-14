Бывший муж Максаковой сам пришел к следователям из-за убийства Вороненкова

Предприниматель Владимир Тюрин, которого на Украине обвинили в организации убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сам пришел к российским следователям. Бизнесмен рассказал правоохранителям, что не причастен к смерти экс-члена КПРФ.

По словам Владимира Тюрина, у него не было мотивов для того, чтобы желать смерти Денису Вороненкову. В СК же он решил явиться из-за сообщений Генпрокуратуры Украины.

В ходе беседы с российскими следователя предприниматель объяснил, что предположения украинской прокуратуры о том, что он имел личный мотив для убийства мужа своей бывшей возлюбленной Марии Максаковой не имеет под собой разумного объяснения. Тюрин отметил, что не имел какой-либо неприязни к Вороненкову, не испытывал и чувства ревности, так как расстался с оперной дивой много лет назад.

По словам предпринимателя, его пути по бизнесу никогда не пересекались сбывшим депутатом. Более того, они не были даже знакомы, соответственно, между ними не было и никаких конфликтов. Отрицает Тюрин и какие бы то ни было связи со спецслужбами, пишет "Коммерсант".

Кроме того, бизнесмен заявил, что и сам пострадал от шумихи вокруг убийства экс-члена КПРФ. Гибель Вороненкова причинила Тюрину немало проблем, но главная из них в том, что имя предпринимателя оказалось на слуху. В целом, по словам бизнесмена, обвинения, выдвинутые против него Генпрокуратурой Украины, "бредовые".

Напомним, Киев обнародовал результаты расследования по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Генпрокуратура обвинила в организации покушения бывшего гражданского мужа Марии Максаковой Владимира Тюрина и намерена добиваться его экстрадиции на Украину.

Как писали Dni.Ru, с предпринимателем, считавшимся главой русской мафии в Испании, Максакова долгое время встречалась, а затем жила в фактическом браке. От него у оперной дивы есть двое детей – сын Илья и дочь Людмила. После разрыва отношений певица встречалась с известным ювелиром Джамилем Алиевым.

