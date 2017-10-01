В Москве при катании на аттракционе пострадала девочка

В здании торгово-развлекательного центра "Ривьера" в Москве случилось ЧП. Во время катания на аттракционе пострадала 11-летняя девочка: ей зажало ноги.

Сотрудникам МЧС удалось спасти ребенка, обошлось без серьезных травм, передает агентство городских новостей "Москва". По факту происшествия проводится проверка.