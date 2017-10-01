На юге Москвы нашли изрезанный труп пенсионера

В столичном районе Братеево правоохранители обнаружили труп пенсионера. По предварительным данным, пожилого мужчину убили: на теле найдены резанные раны.
Предположительно, причиной смерти стала кровопотеря. По факту происшествия проводится проверка, передает агентство городских новостей "Москва".
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