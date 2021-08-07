Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года

Каким будет гороскоп на неделю со 2 по 8 августа, рассказала астролог Лилия Любимова.



"И жизнь, и слезы, и любовь" – на этой неделе будет все! Звезды милостиво дадут нам возможность проявить себя и в деловой сфере, и в любовной, и в творческой. Приток энергии почувствуют и романтики, и реалисты, и даже скучные зануды (для них вообще начинается лучшее время года, кстати).

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Уже в понедельник, на следующий день после Новолуния, стоит заняться планированием дел, которые для вас актуальны. Можно ли пропустить этот скучный этап – планирование? Можно, но удача сейчас на стороне тех, кто ведет себя как Дева – самый предсказуемый знак зодиака, обожающий порядок и правила.

В Деве сейчас Марс и Венера, а в среду, 11 августа, к ним присоединится отвечающий за наше мышление Меркурий. Так что любителям экспромтов, увы, придется пропустить вперед тех, кто не блещет фантазией, зато хорошо подготовлен.

Но у звезд найдутся подарки и для тех, кто не дружит с цифрами и планами. Союз Венеры с Плутоном в середине недели позволит многим сорвать джекпот и получить прибыль от операций на бирже, выплату от государства, выгодное предложение от банка.

Творческие люди в эти дни тоже не останутся без добычи: отлично работающее воображение совпадет с приливом сил и энергии. А все, кто недоволен своей личной жизнью, смогут сделать удачные шаги для того, чтобы в корне все изменить.

Правда, есть опасность нарваться на обманщиков или увидеть в человеке только то, что хочется видеть: противостояние Венеры с Луной к Нептуну будет мешать мыслить объективно.

К концу недели наступит затишье. Суббота будет хороша для шопинга, косметических процедур и семейных мероприятий, а воскресенье – для спокойного домашнего отдыха.

Овен

До четверга дела будут идти хорошо по инерции, за счет старых заслуг, а вот с 12 августа снова придется закатывать рукава. Больше всего времени отнимет работа: там будет происходить что-то важное. На втором месте дом – не обделяйте близких вниманием, иначе вас ждет бунт на семейном корабле.

Телец

С каждым днем вам будет легче: начнут исчезать препятствия, уйдет напряжение, в котором вы находились предыдущую неделю. Появится ощущение, что вы, наконец, обрели почву под ногами (4 планеты сейчас в земной стихии). Наметятся улучшения в делах, касающихся детей, учебы, спорта.

Близнецы

Ваша правящая планета, Меркурий, переместится на этой неделе в Деву, что сделает вас более собранными и практичными. Это прекрасное время для наведения порядка не только в делах, но и в голове. Сядьте и запишите все идеи, появившиеся за последнее время, распишите свои планы до конца года.

Рак

Пятница и суббота будут особенно удачными для Раков, а вот все остальные дни пройдут ни шатко, ни валко. Особенно внимательными стоит быть в понедельник (день не подходит для контактов с начальством, чиновниками) и в среду (возможны ошибки в документах, попытки вас обмануть).

Лев

Из всех дней недели выделяется понедельник – он будет самым непредсказуемым. Воздержитесь от контактов с работниками банков, страховых компаний, налоговой. Ну а лучшим днем будет пятница 13-е – несмотря на суеверия, в этот день вы будете отлично себя чувствовать.

Дева

Вам будет не до скуки – накопилось множество дел, которые надо закончить именно в августе. На помощь придет Меркурий, который переселится в ваш знак 11 августа, и поможет все разложить по полочкам, как вы любите, и добиться впечатляющих результатов во всем, за что вы возьметесь.

Весы

В четверг и пятницу в вашем знаке будет гостить Луна, создающая прекрасные условия для двух сфер: оздоровления и наведения порядка в доме. В эти дни хорошо покупать что-то для здоровья и дома – порадуют и цена, и качество. В субботу удачными будут покупки и уходовые косметические процедуры.

Скорпион

Вам придется участвовать в делах друзей, помогая им своими связями, умением договариваться. Если вы захотите зарегистрироваться в новой соц.сети, все пройдет благополучно. Первая половина дня субботы – самое удачное время недели: вы будете успешны в любом деле.

Стрелец

Главный риск недели: погрязнуть в деталях, не удосуживаясь посмотреть вперед и выстроить правильный маршрут. Занимаясь обычными делами, потихоньку думайте о том, к чему стремитесь, какова ваша цель. Самое удачное время для вас – вечер пятницы; проведите его так, как хочется.

Козерог

Контакт Венеры с Плутоном в вашем знаке – впечатляющее событие середины недели, и оно не обойдет стороной ни одного Козерога. Вам будет дано чуть больше шансов, чем остальным, важно лишь заметить их и воспользоваться. Возможно, вам придется чем-то рисковать или брать всю ответственность на себя.

Водолей

Юпитер в вашем знаке выглядит беспомощно, а значит, рассчитывать на авось на этой неделе не приходится. Будьте внимательны и собранны. Удача ждет вас в закрытых сообществах и вообще тех местах, которые открыты не для всех. Вечером в пятницу может произойти что-то очень хорошее.

Рыбы

Продавцы, собеседники, партнеры – деловые и романтические – окажутся источником тревог на этой неделе. Будьте готовы к тому, что они будут что-то не договаривать или попытаются ввести вас в заблуждение. Истинное наслаждение принесет общение с друзьями в выходные.