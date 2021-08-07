Гороскоп на июнь Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей недели

"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
"Это неизбежно": директор певицы МакSим сделала экстренное заявление
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
партнеры
Суббота
7 августа
Лента новостей
04:14
Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
02:18
"Аня, тебя только тарабанить": Седокова в откровенном купальнике взялась за старое
00:21
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 7 августа
21:48
Украинский депутат заявил о невозможности победить Россию
21:45
Нагнувшаяся Кабо с обвисшей грудью и стаканом вызвала вопросы
21:43
В Истре пять заключенных сбежали из изолятора временного содержания
21:33
В Волгограде 13-летнего подростка нашли мертвым в ванной
21:28
Толпа мигрантов устроила поножовщину в подмосковном Одинцово
21:13
Звезда "Дома-2" Рапунцель ищет своим детям новую мать
21:13
Латушко: экономика Белоруссии построена на пожирании ресурсов России
21:12
В Тольятти водитель с номером 666 сбил мотоциклиста
20:59
Известную актрису жестоко избили в Подмосковье
20:50
Счастливая Королева показала свои развлечения с мокрыми девочками
20:43
Крик души: исхудавшая Долина сообщила об онкологии
20:17
"Новые люди" подготовят наблюдателей за электронным голосованием в Москве
20:14
Страны Балтии потребовали от Евросоюза наказать Белоруссию
20:08
"Наконец-то!": россияне пришли в экстаз от одевшейся Волочковой
19:49
Боксер Гаджимагомедов принес России серебряную медаль на Олимпиаде в Токио
19:42
Прилипшая к первому бывшему мужу Мамаева сделала шокирующее признание о беременности
19:39
Российские велогонщицы взяли бронзу на токийской Олимпиаде
19:36
Глава Минобороны Шойгу: в Прибалтике создается информационное оружие против России
18:41
"Это тяжело": Бородина представила войну с бывшим мужем за ребенка
18:30
Объявлено о расставании Ивлеевой с Элджеем
18:20
Желающую покончить с собой Бузову насилу спасли
18:02
"И не думайте сбривать": зазноба Харламова в купальнике показала растительность в неожиданном месте
17:51
"Полное бессилие": 90-летний Краско заявил о нежелании жить
17:50
Спустивший деньги сын Пугачевой занят взломом сейфа: Далеко пойдет
17:26
Лукашенко объявил Украину врагом – политолог Березовец
17:08
Он сам нарвался: как и почему курьер избил звезду "Склифосовского"
16:48
"Мы нищие": Вдова Мамонова живет впроголодь с 20 кошками
16:46
Нож в спину: конкурент Ольги Бузовой вылил на нее ушат помоев
16:32
Знаменитый режиссер объявил себя отцом Марии Голубкиной
16:16
Воющий от боли Солнцев угодил в страшное ДТП: Ждем скорую
15:59
Врач предрек Кадышевой смертельную болезнь
15:55
Была уборщицей влиятельного продюсера: вскрылись сенсационные данные о прошлом Бузовой
15:49
Опухоль: звезде турецких сериалов сделали срочную операцию на мозге
15:42
Ушла на взлете: звезда "Вечного зова" Любовь Стриженова отдала свою жизнь Богу
15:26
Миллиарды долларов: Рианна объявлена самой богатой певицей в мире
15:24
Обозреватель Росстовский: Лукашенко нанес Литве болезненный удар
15:08
ЦБ назвал регионы России с самой дешевой ипотекой
15:03
"Меня полтора года все никак не насудят": Карпович получает повестки из-за Прилучного
15:03
Охмурившая молодого любовника Кудрявцева спровоцировала слухи о разводе
14:29
"Тело пионерки, лицо пенсионерки": появившуюся без макияжа Долину безжалостно затравили
14:26
"Всех переживу": Пугачева плюнула в россиян
14:22
"Рядом с могилой Высоцкого": для избитого сына Пьехи приберегли место на кладбище
14:13
Затравленная после откровенного признания на тему прививок Энистон дала отпор
14:08
"Столько драмы": Разведенка Бородина сцепилась с Омаровым в суде
13:44
Спустя три года красавчик Степанов из "Обитаемого острова" так и не нашелся
13:24
Мат и опоздания: Зудину задвигали в "Содержанках" из-за Бурунова
13:21
В каких районах Подмосковья худшая коронавирусная ситуация
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Раздвинь ножки": всплыло имя главной любовницы Кобзона
Чурикова вышла из себя после скандала с Ахеджаковой: Это чудовищно
"Мозгов как не было, так и нет": выставившую зад Волочкову жестко приложили
"Кувыркалась в машине": Леонидову наставили рога на глазах у соседей
Россияне потеряли Надежду Кадышеву
"Лет на 30 моложе": Светличная преобразилась из-за бурного романа
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Гороскоп
Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Инстаграме".
Каким будет гороскоп на неделю со 2 по 8 августа, рассказала астролог Лилия Любимова.
прочитано 93 раза

"И жизнь, и слезы, и любовь" – на этой неделе будет все! Звезды милостиво дадут нам возможность проявить себя и в деловой сфере, и в любовной, и в творческой. Приток энергии почувствуют и романтики, и реалисты, и даже скучные зануды (для них вообще начинается лучшее время года, кстати).

ПО ТЕМЕ

Гороскоп на август 2021 года

Уже в понедельник, на следующий день после Новолуния, стоит заняться планированием дел, которые для вас актуальны. Можно ли пропустить этот скучный этап – планирование? Можно, но удача сейчас на стороне тех, кто ведет себя как Дева – самый предсказуемый знак зодиака, обожающий порядок и правила.

В Деве сейчас Марс и Венера, а в среду, 11 августа, к ним присоединится отвечающий за наше мышление Меркурий. Так что любителям экспромтов, увы, придется пропустить вперед тех, кто не блещет фантазией, зато хорошо подготовлен.

Но у звезд найдутся подарки и для тех, кто не дружит с цифрами и планами. Союз Венеры с Плутоном в середине недели позволит многим сорвать джекпот и получить прибыль от операций на бирже, выплату от государства, выгодное предложение от банка.

Творческие люди в эти дни тоже не останутся без добычи: отлично работающее воображение совпадет с приливом сил и энергии. А все, кто недоволен своей личной жизнью, смогут сделать удачные шаги для того, чтобы в корне все изменить.

Правда, есть опасность нарваться на обманщиков или увидеть в человеке только то, что хочется видеть: противостояние Венеры с Луной к Нептуну будет мешать мыслить объективно.

К концу недели наступит затишье. Суббота будет хороша для шопинга, косметических процедур и семейных мероприятий, а воскресенье – для спокойного домашнего отдыха.

Овен

До четверга дела будут идти хорошо по инерции, за счет старых заслуг, а вот с 12 августа снова придется закатывать рукава. Больше всего времени отнимет работа: там будет происходить что-то важное. На втором месте дом – не обделяйте близких вниманием, иначе вас ждет бунт на семейном корабле.

Телец

С каждым днем вам будет легче: начнут исчезать препятствия, уйдет напряжение, в котором вы находились предыдущую неделю. Появится ощущение, что вы, наконец, обрели почву под ногами (4 планеты сейчас в земной стихии). Наметятся улучшения в делах, касающихся детей, учебы, спорта.

Близнецы

Ваша правящая планета, Меркурий, переместится на этой неделе в Деву, что сделает вас более собранными и практичными. Это прекрасное время для наведения порядка не только в делах, но и в голове. Сядьте и запишите все идеи, появившиеся за последнее время, распишите свои планы до конца года.

Рак

Пятница и суббота будут особенно удачными для Раков, а вот все остальные дни пройдут ни шатко, ни валко. Особенно внимательными стоит быть в понедельник (день не подходит для контактов с начальством, чиновниками) и в среду (возможны ошибки в документах, попытки вас обмануть).

Лев

Из всех дней недели выделяется понедельник – он будет самым непредсказуемым. Воздержитесь от контактов с работниками банков, страховых компаний, налоговой. Ну а лучшим днем будет пятница 13-е – несмотря на суеверия, в этот день вы будете отлично себя чувствовать.

Дева

Вам будет не до скуки – накопилось множество дел, которые надо закончить именно в августе. На помощь придет Меркурий, который переселится в ваш знак 11 августа, и поможет все разложить по полочкам, как вы любите, и добиться впечатляющих результатов во всем, за что вы возьметесь.

Весы

В четверг и пятницу в вашем знаке будет гостить Луна, создающая прекрасные условия для двух сфер: оздоровления и наведения порядка в доме. В эти дни хорошо покупать что-то для здоровья и дома – порадуют и цена, и качество. В субботу удачными будут покупки и уходовые косметические процедуры.

Скорпион

Вам придется участвовать в делах друзей, помогая им своими связями, умением договариваться. Если вы захотите зарегистрироваться в новой соц.сети, все пройдет благополучно. Первая половина дня субботы – самое удачное время недели: вы будете успешны в любом деле.

Стрелец

Главный риск недели: погрязнуть в деталях, не удосуживаясь посмотреть вперед и выстроить правильный маршрут. Занимаясь обычными делами, потихоньку думайте о том, к чему стремитесь, какова ваша цель. Самое удачное время для вас – вечер пятницы; проведите его так, как хочется.

Козерог

Контакт Венеры с Плутоном в вашем знаке – впечатляющее событие середины недели, и оно не обойдет стороной ни одного Козерога. Вам будет дано чуть больше шансов, чем остальным, важно лишь заметить их и воспользоваться. Возможно, вам придется чем-то рисковать или брать всю ответственность на себя.

Водолей

Юпитер в вашем знаке выглядит беспомощно, а значит, рассчитывать на авось на этой неделе не приходится. Будьте внимательны и собранны. Удача ждет вас в закрытых сообществах и вообще тех местах, которые открыты не для всех. Вечером в пятницу может произойти что-то очень хорошее.

Рыбы

Продавцы, собеседники, партнеры – деловые и романтические – окажутся источником тревог на этой неделе. Будьте готовы к тому, что они будут что-то не договаривать или попытаются ввести вас в заблуждение. Истинное наслаждение принесет общение с друзьями в выходные.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: pixabay.com
7 августа 2021, 04:14 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Раздвинь ножки": всплыло имя главной любовницы Кобзона

Жена знала обо всем
Шоу-бизнес

Была уборщицей влиятельного продюсера: вскрылись сенсационные данные о прошлом Бузовой

Бари Алибасов разоблачил звезду
Шоу-бизнес

Желающую покончить с собой Бузову насилу спасли

Звезда чуть не совершила непоправимое
Шоу-бизнес

Ушла на взлете: звезда "Вечного зова" Любовь Стриженова отдала свою жизнь Богу

Актриса навсегда изменила жизнь

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+