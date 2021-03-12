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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Инстаграме".
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Два очень важных, знаковых рубежа ждут нас с вами в этот период: астрологический новый год 20 марта, когда Солнце войдет в первый градус Овна; и Весеннее равноденствие 21 марта. Это действительно сакральное время, когда можно реально обновить свою энергетику, а при необходимости – покончить с неудачами.

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Особенно удачным кажется то, что эти суперсобытия произойдут в выходные, так что у нас будет целых 5 дней на подготовку. Не лениться и не буксовать будет помогать мощный Плутон, с которым шутки плохи – обстоятельства сами заставят многих сдвинуться, наконец, с места, и начать что-то делать, рассказала астролог Лилия Любимова.

Для каких дел звезды зажгут зеленый свет? Вся неделя прекрасно подходит прежде всего для умственной работы (особенно учебы), коммерции, ведения деловых контактов, важных разговоров с романтическим партнером, творчества, публичных выступлений. А также для наведения порядка и расхламления, покупок (особенно в четверг).

Оживится и личная жизнь. В связке с Венерой Плутон сделает чувства более глубокими и страстными, так что романы, начавшиеся в это время, будут из разряда тех, о которых помнят всю жизнь. И женщины, и мужчины будут чаще флиртовать и вообще замечать друг друга. Гороскоп на неделю советует не удивляться, если вам захочется выглядеть провокационно.

И все же к астрособытиям 20 и 21 марта лучше отнестись серьезно, подготовиться и встретить их осознанно. Поищите ритуалы для Весеннего равноденствия, подходящие к вашей ситуации. Загадайте желание в момент входа Солнца в Овен. Все это будет далеко не лишним подспорьем в достижении ваших глобальных целей.

Овен

Совсем скоро вы окажетесь в центре событий, но в начале недели все будет идти по-старому. Если почувствуете слабость – не пугайтесь, так часто бывает незадолго до дня рождения. Совет от гороскопа на неделю: не перегружайте себя, набирайтесь сил и делайте все, что вам кажется нужным для отличного старта с 20 марта!

Телец

Вам может показаться, что вокруг не происходит ничего интересного. Возможно, так оно и есть, но причиной может быть и ваша зацикленность на себе. Сейчас все самое интересное происходит в вашей голове – появляются новые идеи, инсайты, выводы. Это все скоро пригодится в реальности.

Близнецы

Прелесть этой недели в том, что вы будете на редкость дисциплинированы и сосредоточены. Это прекрасное время для любых дел, в которых требуется настойчивость, упорство, высокая концентрация внимания. Обязательно используйте такое удачное сочетание звезд – успех будет ощутимым, гласит гороскоп на неделю.

Рак

Готовьтесь к переменам в карьере, бизнесе, учебе. Вас могут повысить в должности, отметить, поручить важное дело. Ракам, желающим сменить работу, стоит засесть за составление грамотного резюме. Сами поиски работы лучше начинать после 22 марта, а пока – готовьтесь к взлету.

Лев

Переход Солнца в дружественный для вас огненный знак Овна принесет приятное оживление: вам захочется чему-то учиться, ставить перед собой новые цели, путешествовать, покорять новые вершины. Гороскоп на неделю рекомендует использовать свободное время для планирования отпуска, деловых поездок, учебы.

Дева

Девам придется много работать, но это не будет в тягость, потому что результаты труда порадуют незамедлительно. Вам удастся разобраться с документами, закончить «долгострои» на работе, навести порядок дома. Плутон придаст энтузиазма и сил, вы будете очень довольны собой к концу недели.

Весы

Переходя в Овен, Солнце и Венера сместят фокус вашего внимания на отношения с партнерами – и деловыми, и романтическими. Появятся новые возможности, вам будет из чего выбирать и с чем сравнивать. В делах сердечных гороскоп на неделю сулит радостные события: свидания, знакомства, разговоры.

Скорпион

Готовьтесь к переменам в самых привычных вещах – таких как рацион питания, режим дня, маршрут «дом-работа», способы расслабиться в выходные. Жизнь внесет коррективы, а возможно, вы сделаете это по совету гуру из телевизора, врача или тренера. Даже если будет сложно, возвращаться назад не стоит.

Стрелец

Вы сможете хорошо заработать на этой неделе, особенно в сфере недвижимости или семейном бизнесе. Однако уже скоро ваше внимание переместится на творческие проекты, воспитание детей, спорт, участие в развлекательных мероприятиях. Здесь возможны очень яркие приятные достижения, утверждает гороскоп на неделю.

Козерог

Перед Козерогами открываются хорошие возможности в таких сферах, как логистика, коммуникации, перевозки пассажиров, доставка. Многим повезет в личных проектах, которые построены на ваших собственных талантах или харизме. В конце недели приготовьтесь мечтать и строить планы.

Водолей

Неделя не принесет каких-то запоминающихся событий Водолеям, а вот в выходные возможно все! Вы будете на творческом подъеме, и если это для вас важно, то освободите время для того чтобы покреативить. Влюбленным удастся в эти дни произвести впечатление на тех, кого надо заинтересовать, гласит гороскоп на неделю.

Рыбы

В вашем знаке и прибудет, и убудет: Солнце и Венера перейдут в Овен, зато их место займет Меркурий. Вы сможете легко формулировать свои мысли, поэтому беритесь за дела, где это важно. 20 и 21 марта гороскоп на неделю рекомендует сосредоточиться на финансовых целях – в ближайшее время вам будет везти в деньгах.

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Фото: Дни.ру
12 марта 2021, 23:34 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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