Гороскоп на сегодня, 10 июля 2020 года

Девам будет присущ азарт, Скорпионы окунутся в романтику, а Стрельцы начнут размышлять о будущем. Читайте свежий гороскоп на сегодня от "Дни.ру".

Овен

Овнам сегодня следует использовать свои скрытые таланты. У вас могут возникнуть весьма удачные возможности попробовать себя в совершенно несвойственном амплуа. И этот опыт, скорее всего, будет успешным. Также это может стать началом новых хороших знакомств и деловых контактов. Гороскоп говорит, в пятницу, 10 июля, будьте готовы к смелым экспериментам и шансам проявить себя с лучшей стороны.

Телец

Ищите вдохновение. Тельцам сегодня как никогда нужно настроиться на возвышенный лад и желание созидать. Только когда вы почувствуете в себе энергию, будете четко видеть цель и оградите себя от ненужных мелочей, вы сможете проложить себе дорогу к успеху. Гороскоп говорит, используйте проверенные способы и приемы, которые смогут придать вам необходимый импульс. И после этого – действуйте.

Близнецы

Сегодня, вероятно, Близнецы будут погружены в глубокие размышления о важных вещах. Это благоприятный период, чтобы скорректировать свою мировоззренческую картинку, разобраться в своих чувствах и намерениях. Также гороскоп говорит, что пятница, 10 июля, хорошо подходит для обучения и духовных практик. Пробуйте что-то новое, "окультуривайтесь" на интересных мероприятиях, читайте и слушайте. Это принесет свою пользу.

Рак

У Раков сегодня хорошее время для общения. Побольше контактируйте с приятными и полезными вам людьми, пусть даже если это будет происходить виртуально. Если есть возможность, не сидите на месте, подышите свежим воздухом и узнайте последние новости. В этот день друзья и близкий человек смогут улучшить ваше настроение и принести внутреннюю гармонию. Гороскоп говорит, в пятницу, 10 июля, взаимодействия с другими людьми – это взаимный обмен энергиями и питание, дающее силы.

Лев

Если последние дни у Львов были немного беспокойными, то сегодня можно будет выдохнуть и успокоиться. Постарайтесь как следует отдохнуть и восстановить силы. Сделайте так, чтобы внутри тоже все улеглось, и на место суетливости пришла умиротворенность. Гороскоп говорит, начните думать над тем, куда и как двигаться дальше. Чем четче вы будете осознавать цели и критерии наступления успеха – тем больше будет шансов на претворение планов в жизнь.

Дева

Девы будут проявлять любопытство и азарт. Сегодня ваш ум будет стремиться залезть в неисследованные области. Это игровое и поисковое поведение нужно подпитывать, находя для себя подходящие задачи. Они не должны быть слишком простыми, но и чересчур сложными тоже - трудными и посильными. Гороскоп говорит, в пятницу, 10 июля, у вас будет возможность расширить свои горизонты и увидеть, на что вы действительно способны.

Весы

Если Весы запомнили свой крайний сон – постарайтесь его интерпретировать. Особенно, если сюжет в последнее время часто повторяется. Не исключено, что за ним скрывается какое-то значимое для вас переживание. Возможно, от вас требуются какие-то действия. Подумайте над этим. Гороскоп говорит в течение дня постарайтесь быть благожелательными и не вступайте в пустые конфликты. Идите туда, куда вам нужно, а не туда, куда вас хотят направить в своих интересах.

Скорпион

Скорпионов сегодня ждет аура любви и романтики. Период хорош для новых знакомств и случайных встреч, а также для углубления отношений с уже имеющимися партнерами. Однако гороскоп предупреждает, в пятницу, 10 июля, вы можете смотреть на окружающих через розовые очки, игнорируя их странности и недостатки. Поэтому не стоит бездумно гнать лошадей вперед. Если вы встретили кого-то стоящего – прекрасно, постарайтесь хорошо провести время и присмотреться.

Стрелец

Сегодня Стрельцы будут погружены в мечты о своем будущем. Они займут много времени, и заряд вдохновения может дать реальный импульс для первых шагов в выбранном направлении. Будьте в своих намерениях конкретны. Гороскоп говорит, даже если текущее положение вещей вас в чем-то не устраивает, то желание сбежать хоть куда-то, неважно куда – это не лучший вариант. Можно оказаться совсем не там, где вы бы хотели. Нужно построить точный вектор развития, который будет именно "ваш".

Козерог

У Козерогов сегодня дела любовные могут принять неожиданный поворот, как в плюс, так и в минус. Поэтому, если возникнет конфузная и странная ситуация, не делайте далеко идущих выводов, не владея полной информации. Гороскоп советует, в пятницу, 10 июля, лучше возьмите паузу и удостоверьтесь, что видимое является явным, а не миражом. Поспешные решения могут привести к непредсказуемым результатам.

Водолей

Водолеям стоит сегодня уделить внимание своему жизненному пространству. Запланируйте на ближайшие дни генеральную уборку в доме, помойте машину, избавьтесь от ненужных вещей. Сделайте дела, которые давно откладывались в долгий ящик. Гороскоп говорит, самое время действовать и улучшать свой быт. В здоровом теле и благоустроенном окружающем пространстве – здоровый дух. Вы быстро заметите, как ваше внутреннее состояние начнет улучшаться.

Рыбы

Будьте осмотрительными и чуткими, Рыбы. Вероятно, поблизости от вас происходят какие-то важные события, но вы не придаете этому должного значения. Поэтому постарайтесь держать на контроле все самые важные сферы своей жизни, все ли там в порядке, не требуется ли ваше вмешательство. Гороскоп говорит, в пятницу, 10 июля, будьте готовы принимать ответственные решения, которые в дальнейшем будут оказывать немалое влияние.