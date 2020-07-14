Гороскоп на май Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
партнеры
Вторник
14 июля
Лента новостей
17:59
Бородина попросила не навязывать ей гомосексуализм: Кто-то потом менял ориентацию!
17:33
Гороскоп на сегодня, 15 июля 2020 года
17:13
Топ-5 самых безлюдных курортов России
17:11
Сломавший жене нос Башаров пригрозил Собчак: Берегите челюсть
16:52
Матвиенко опровергла планы по деноминации рубля
16:39
Сильно изменившаяся дочь Кончаловского отменила свадьбу
16:35
Определился главный конкурент Лукашенко на президентских выборах – 2020
16:20
Успейте приобрести планшет HUAWEI MatePad по выгодной цене
16:17
Дочь намерена бросить онкобольную Заворотнюк в загородном доме
16:04
Муцениеце откровенно об отдыхе Прилучного с Карпович
15:58
Путин поднял зарплаты чиновникам
15:57
"Перешло все границы!": оплеванная Дакотой Рудковская вне себя от возмущения
15:34
"Дни.ру" дарят подарки: воздуходув, который станет незаменимым помощником на даче
15:27
Дочь показала редкое фото Веры Глаголевой
15:12
Дума приняла законопроект о защите территориальной целостности России
15:10
Адвокат Пашаев пообещал новую сенсацию в деле Ефремова
15:08
Утяшева отпраздновала 35-й день рождения с четырехэтажным тортом
14:50
Александра Домогарова убрали после жуткого скандала
14:46
В Минтруде высказались о возмещении гражданам затрат на удаленную работу
14:36
"Почему бы не сказать истину?": эксперт назвал бредом официальную версию гибели тургруппы Дятлова
14:33
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в хранении оружия
14:21
Умерла от рака: кончина очередной жены стала ударом для Эммануила Виторгана
14:17
В Москве допустили изменение позиции Путина по Донбассу: Сумеет удивить всех
14:14
Парень Бузовой лишил звезд "Тик-Тока" аудитории и денег: Выставили из дома посреди ночи
14:11
У актера из сериала "Улицы разбитых фонарей" украли ребенка
14:05
Видео с малолетним сыном Роналду стало поводом для полицейского расследования
13:52
Журналист обвинил ведущего телеканала "Дождь" Павла Лобкова в домогательстве
13:35
В США разбился военный истребитель
13:33
Приехали реанимация и полицейские: Ольгу Бузову сняли на крыше
13:22
Похудевший на 25 килограммов Шура раскрыл секрет стройности: Закрыть рот и холодильник
12:55
Умер экс-ведущий программы "Разрушители легенд" Грант Имахара
12:47
"Смех уместен всегда": Собчак объяснила дикий хохот на кладбище
12:45
Сделавшая аборт известная актриса пожалела о прошлом: Я была бы хорошей мамой
12:37
57-летнюю Свиридову перестали уважать после публикации откровенного фото в бикини
12:34
"Это был ее последний шанс": раскрыта тайна отношений Тимати и Решетовой
12:05
Появился снимок Кобзона в компании криминальных авторитетов
12:01
В Воронеже убили профессора и растворили его останки в соляной кислоте
11:53
Случилось страшное: замкнувшая проводка стала причиной ЧП у звездного модельера
11:33
Дочь Заворотнюк показала дорогого человека и призналась в любви
11:22
Двухлетняя дочь Кудрявцевой исполнила зажигательный танец под песню с нецензурной лексикой
11:10
Двое жителей Калининграда до полусмерти избили сутенера из-за обмана проститутки
11:02
Коронавирус в России: за сутки выявлено 6 248 зараженных
10:41
Фадеев дал поклонникам ценный совет на тему похудения
10:39
Стал похож на старика: на тяжелобольного Расторгуева страшно смотреть
10:34
Ущерб – 18 миллионов: в Мытищах обокрали предприятие
10:03
В Москве задержали стрелявшего из машины мужчину
09:48
Эксперт: Падение рейтинга Зеленского выгодно России
09:41
"Этот век прогнил": известная ведущая разводится с мужем
09:33
Бесстыдство: могила Началовой превратилась в любимое место для фотосессий звезд
09:28
Виторган был вынужден защищать Собчак от общественного гнева
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Смех уместен всегда": Собчак объяснила дикий хохот на кладбище
Выступившая в образе сестры Наталья Фриске попала под шквал критики
"Очень сильно поругались": Анохина и Барановская сцепились на встрече
"Я тут хозяйка!": Карпович переехала к Прилучному и отдает приказы его прислуге
Белоруссию готовят к масштабным фальсификациям на выборах: Никто не поверит
Тайны Проскурина: отписал наследство чужой женщине и развелся
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 15 июля 2020 года

Гороскоп на сегодня, 15 июля 2020 года

Фото: Дни.ру
Тельцов посетит вдохновение, Девы окунутся в океан любви, а Скорпионы будут полны сил. О том, что сулят вам звезды, читайте в гороскопе на сегодня от "Дни.ру"
прочитано 119 раз

Овен

Овнов сегодня ждут достаточно теплые и взаимно поддерживающие отношения с близкими людьми. Друзья могут помочь вам с каким-то важным для вас делом. Или же вы сами протяните кому-то руку помощи. Это время хорошо подходит для установления новых прочных связей или углубления уже существующих. Гороскоп говорит, это также хороший день, чтобы совершать шаги на перспективу. Те, которые принесут вам пользу в будущем.

Телец

Тельцов сегодня может посетить сильное чувство вдохновения, которое поможет применить природные задатки в жизни. Независимо от того, насколько вас поджимает время с другими задачами, важно уделить время, чтобы записать ваши новые идеи, они могут вскоре пригодиться. Также гороскоп говорит, что в среду, 15 июля, можно ожидать хороших вестей. Вероятно, чтобы развить успех и реализовать появившиеся возможности, нужно будет действовать быстро, без долгих раздумий и неуверенности.

Близнецы

У Близнецов может быть некоторая тяга к одиночеству, но потакать этому чувству не стоит. Особенно если у вас есть дела, требующие вашего личного присутствия и обсуждения. Постарайтесь перестроиться на новый лад – в сторону коммуникации и желания общаться. Также гороскоп говорит, в этот день не стоит откладывать важные задачи в долгий ящик. Иными словами, не откладывайте на завтра то, что можете сделать сегодня.

Рак

Сегодня у Раков на горизонте может появиться новая персона, причем весьма привлекательная. В перспективе это может привести к дружбе, или даже более тесным отношениям. Отбросьте в сторону любую неуверенность – все в порядке, и вы весьма привлекательны. Также гороскоп говорит, в среду, 15 июля, ваша личная эффективность будет находится на рекордно высоком уровне. Так что пользуйтесь этим для решения важных дел и возможности блеснуть перед начальством.

Лев

Деловое общение может дать Львам шанс наладить новые выгодные связи. Поэтому не отказывайтесь от возможности познакомиться с коллегами по цеху, которым вас захотят представить. В будущем они могут дать вам весьма ценную информацию или дельный совет. Или вовсе предложить интересный совместный проект. Гороскоп говорит, это могут быть очень перспективные начинания, сулящие деньги и моральное удовлетворение от проделанной работы.

Дева

Сегодня хороший день для любви и страсти. Возможно, Девы будут себя чувствовать особенно сексуально. Поэтому захочется пригласить любимого человека на романтический ужин или любым другим способом провести время вместе. Более того, весьма вероятно, что в этот день вам понравится экспериментировать со своим стилем: новым нарядом, ароматом или прической. Гороскоп говорит, в среду, 15 июля, вы можете отдаться чувствам целиком и полностью.

Весы

Сегодня для Весов на первом месте будет романтика и семья. Это хороший период для выправления отношений после ссоры, углубления взаимных чувств, заботы о близких. Также гороскоп говорит, день подходит и для начала какого-либо обучения в сфере любви, брака и детей. Это может быть практический курс, книги об отношениях и воспитании. Новая информация может оказаться весьма полезной.

Скорпион

Для Скорпионов сегодня выдастся энергичный день, когда вы будете чувствовать себя особенно здоровыми, бодрыми и привлекательными. Может дойти до того, что некоторые друзья и знакомые внезапно увидят вас в новом свете. Это может принести очень ценный социальный опыт и уверенность в себе. Гороскоп говорит, что в среду, 15 июля, хорошее время для обдумывания новых идей и построения планов на будущее.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов на первый планы выдвинется естественное душевное тепло и любящая натура. Вы, вероятно, привлечете в поле своей духовной ауры новых людей, как мужчин, так и женщин. Возможно, старые друзья, которых вы давно не видели, внезапно появляются на горизонте. Гороскоп говорит, это отличное время, чтобы спланировать путешествие или какое-то мероприятие, а также чтобы привести себя в порядок.

Козерог

В этот день могут возникнут трения с членами семьи и взаимное раздражение. Поэтому сегодня Козерогам не следует быть вспыльчивыми или обидчивыми. Постарайтесь потушить любые возникающие конфликты на начальной стадии, иначе это может зайти слишком далеко. Не время для гнева или уныния. Гороскоп говорит, в среду, 15 июля, направьте свою энергию на созидательные действия вместо ссор. В итоге вы будете рады, что сделали именно такой выбор.

Водолей

Сегодня день должен принести Водолеям приятное и выгодное общение с другими людьми. Многие захотят поговорить с вами, даже, возможно, большее число, с которыми вы можете чисто физически справиться. Также гороскоп говорит, если недавно происходили какие-то неудачи, или в ближайшем будущем намечается важное ответственное дело, вызывающее страх - отпустите немного ситуацию. Постарайтесь ловить удовольствие от момента "здесь и сейчас".

Рыбы

Новые открывающиеся возможности могут дать Рыбам шанс улучшить свое финансовое положение и выросте в плане карьеры. Сегодня некоторые решения, которые вы делали в прошлом, могут привлечь внимание тех, кто может посулить вам интересные перспективы. Гороскоп предупреждает, не стоит рассчитывать на "халяву", впереди нужно приложить еще много усилий. Но результат вас не разочарует. Поэтому сконцентрируйте все свои внутренние ресурсы – и вперед.

14 июля 2020, 17:33

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

В Москве допустили изменение позиции Путина по Донбассу: Сумеет удивить всех
Эксперт: Падение рейтинга Зеленского выгодно России
Политолог о протестах против Лукашенко: Россия может потерять Белоруссию
Белоруссию готовят к масштабным фальсификациям на выборах: Никто не поверит

Шоу-бизнес

Сильно изменившаяся дочь Кончаловского отменила свадьбу
Муцениеце откровенно об отдыхе Прилучного с Карпович
Дочь намерена бросить онкобольную Заворотнюк в загородном доме
"Перешло все границы!": оплеванная Дакотой Рудковская вне себя от возмущения

Проишествия

Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства
Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

"Перешло все границы!": оплеванная Дакотой Рудковская вне себя от возмущения

Продюсер резко ответила певице
Шоу-бизнес

"Этот век прогнил": известная ведущая разводится с мужем

Супруги сумели договориться по всем щекотливым вопросам
Шоу-бизнес

Дочь показала редкое фото Веры Глаголевой

Снимок растрогал поклонников до глубины души
Шоу-бизнес

Утяшева отпраздновала 35-й день рождения с четырехэтажным тортом

Гимнастка собрала родных в роскошном ресторане

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 15 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 14 июля 2020 года
Гороскоп на выходные, 11-12 июля 2020 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове
Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову

Регионы

Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+