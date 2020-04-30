Гороскоп на сегодня, 1 мая 2020 года

Овен
Сегодня вы можете посвятить свое время тому, чтобы обогатить свой внутренний мир, расширить границы своего культурного пространства и способов мышления. Благоприятным окажется все, что связано с любопытством, исследовательским и игровым поведением. Если кто-то предложит вам нечто, что вы находите интересным и веселым – соглашайтесь, пробуйте. Гороскоп говорит, что в пятницу, 1 мая, нужно быть открытыми новому, потраченная энергия не приведет к упадку сил, а наоборот – к росту творческого потенциала и активности.
Телец
Тельцы сегодня будут сосредоточены, спокойны и собранны. Такое состояние идеально подходит для работы. Благодаря трезвости и цепкости ума можно будет успешно выполнить даже весьма сложные задачи. Постарайтесь четко увидеть цель и получить всю необходимую для движения вперед информацию. Гороскоп указывает, что шансы, что у вас все получится, сегодня будут очень велики. Проявите уверенность в себе и действуйте.
Близнецы
Сегодня, Близнецов, вероятно, будет день, когда давно беспокоящие вас тайны и секреты будут для вас раскрыты. Увы, но подобного рода информация не всегда бывает приятной. Поэтому настройтесь на философский лад – эмоции схлынут, черная полоса рано или поздно пройдет. Но стоит отметить, негативные "открытия" возможны, но не фатально обязательны. Гороскоп вполне допускает, что пятница, 1 мая, может принести и весьма приятные сюрпризы.
Рак
Ваш ум, скорее всего, будет пребывать в сильной суматохе, поэтому будет очень трудно сконцентрироваться на чем-то одном. Поделать что-то с этим сегодня будет очень трудно. Поэтому лучше отложить какие-то важные решения и ответственные шаги на более позднее время. Иначе разбалансированность и рваный ритм дня могут сыграть с вами злую шутку. Также гороскоп показывает, что эта пятница может стать свое рода "окном" для перемен в вашей картине мира, переоценки ценностей. Особенно вероятно, что это будет касаться личной жизни или карьеры.
Лев
Сегодня у Львов будет достаточно тихий день. Данный период благоприятен для неторопливой размеренной работы, качественного спокойного отдыха, создания уюта и умиротворения в доме. Если кто-то попытается загнать вас в какой-то цейтнот, спровоцировать на конфликт, заставить куда-то бежать – постарайтесь от этого отмахнуться. На данный момент это вам совершенно ни к чему. Гороскоп также рекомендует 1 мая, в пятницу, не переусердствовать в физических нагрузках на истощение. Все хорошо в меру, прислушайтесь в этом плане к внутренним ощущениям.
Дева
У Дев сегодня хороший день для того, чтобы обдумать свое профессиональное будущее. Вероятно, что вы окажетесь на развилке, и от вашего выбора будет зависеть формат вашей деятельности в будущем. Также в этот период нужно сконцентрироваться на обеспечении основных материальных потребностей – ваших и вашей семьи. Гороскоп советует, постарайтесь сделать так, чтобы в кругу самых близких людей всего было в достатке.
Весы
Сегодня не время мечтать. Витание в облаках может отвлечь вас от важных насущных дел и негативно сказаться на вашей продуктивности. Разберитесь сначала со всеми принципиально важными рабочими моментами, и уже тогда можно будет подумать о праздном досуге. В целом, это будет несколько трудный день, но, по крайней мере, ваш разум будет предельно занят, и не останется места для муссирования сложных внутренних вопросов, которые так беспокоили вас в последнее время. Гороскоп говорит, что если в пятницу, 1 мая, вы успешно справитесь с практическими задачами, то это принесет удовлетворение и позитив. Что придаст сил и хорошо скажется на других сферах жизни.
Скорпион
Скорпионам сегодня следует сфокусироваться на решении самых больших и важных задач, на преодоление самых сложных препятствий. Грандиозные свершения необходимы. Все, что вы не сможете в эту пятницу осилить, все равно "догонит" вас позже. Так что лучше постараться сейчас. Гороскоп говорит, что велика вероятность того, что к вам обратятся за помощью, проявите внимательность и ангельское терпение, даже если вам будет в этот момент сильно не до того.
Стрелец
Сегодня вы, вероятно, погрязнете в самокопании, и понять самих себя будет достаточно трудно. Внутри вас скопилось много противоречий, когда "и хочется, и колется", когда не знаешь, какую дорогу выбрать. Увы, шансов, что в пятницу, 1 мая, вы придете к какому-то рациональному выводу, очень мала. Возможно, имеет смысл просто отвлечься от этих мыслей? Также гороскоп предупреждает, что далеко не все люди будут откликаться на ваши просьбы и следовать за вами. Не позволяйте прорасти внутренним обидам. Помните, у других тоже есть своя жизнь, свои собственные цели и приоритеты. Локально во времени они могут не совпадать с вашими.
Козерог
Козерогам сегодня нужно постараться настроиться на рабочий лад и сконцентрироваться. Если вы будете пытаться делать несколько вещей одновременно, то, скорее всего, дела пойдут гораздо медленнее, чем вы ожидаете. Гороскоп советует в пятницу, 1 мая, сосредоточить свою энергию в одном направлении. Вам нужно только определиться, на каком именно. Также постарайтесь держать себя в тонусе, вам очень нужна сейчас активность и энергичность в делах.
Водолей
Сегодня вам следует вспомнить, что вы далеко не все должны делать в одиночестве. Жизнь – это не театр для одного актера, взвалившего на свои плечи абсолютно все. Кооперируйтесь, просите при необходимости о помощи, раздавайте поручения. Тогда и результаты будут гораздо плодотворнее. Гороскоп говорит, что в будет отлично, если вас будет сопровождать вдохновение, юмор и житейская мудрость. Это существенно будет питать и вас, и окружающих.
Рыбы
Рыбы, если вы выбрали свой путь - не бойтесь, начинайте идти по нему. Не нужно излишних тревог. Порой мы испытываем неуверенность, когда не полностью освоили свое ремесло или не являемся экспертом в своей области. Мастерство и профессионализм не приходят по щелчку пальцев, для этого нужно время. Не опускайте голову, работайте, обучайтесь, идите к своей цели – и вы будете удивлены тем, как далеко вам удалось продвинуться. Еще гороскоп рекомендует в пятницу, 1 мая, отказаться от вредных привычек и тяжелой еды – это отнимает энергию, время и снижает работоспособность.
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