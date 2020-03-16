Гороскоп на завтра, 17 марта

Обстановка в мире такая, что и без звезд понятно: настало время всем знакам зодиака подумать о здоровье. Берегите себя и запаситесь терпением.

Овен

Готовьтесь во вторник расстаться с крупной суммой денег. Но внезапные траты не должны вас расстраивать, ведь они сулят Овнам приятные перемены. Возможно, вы наконец созрели для покупки недвижимости или решили обзавестись машиной? Что ж, вторник – идеальный день для крупных покупок.

Телец

17 марта у Тельцов творческий день: хочется рисовать, петь, выдумывать – творить, одним словом. Не стоит ограничивать себя в полете фантазии, поэтому смело воплощайте в жизнь свои идеи. Гороскоп на вторник рекомендует посвятить вторую половину дня рутине – разобраться в шкафу, протереть пыль или приготовить обед на неделю.

Близнецы

Близнецам не терпится остаться наедине со своими мыслями. Во вторник гороскоп советует поддаться внезапному порыву и по возможности отказаться от запланированных встреч ради собственного комфорта. Не стоит пренебрегать отдыхом, ведь переутомление может сказаться и на здоровье. Помните, никто не позаботится о Близнецах лучше, чем они о себе сами.



Рак

Любвеобильные Раки завтра особенно сильно будут нуждаться в близком человеке рядом. Постарайтесь во вторник провести как можно больше времени с семьей – именно сегодня вы получите максимальное удовольствие от общения. Но будьте внимательны в спорах – неосторожно сказанное слово может распутать клубок обид.

Лев

Льву гороскоп на завтра советует избегать конфликтов и нацелиться на результат. Если вы давно откладывали важные дела, то самое время начать их решать, несмотря на некоторые помехи со стороны. Сегодня вы будете чувствовать себя максимально целеустремленным – дерзайте! Во вторник все зависит только от вас.

Дева



Возможно, завтра с Девами случится приступ ипохондрии на фоне новостей о китайской инфекции. Однако постарайтесь направить это себе во благо – например, устройте внезапный выходной или посвятите время только себе. Именно общение с внутренним Я позволит вам настроиться на позитивный лад. Также гороскоп на 17 марта обещает Девам приятные сюрпризы со стороны второй половины.

Весы

Во вторник Весам стоит провести время в кругу близких и насладиться комфортом. Если вас еще не перевели в режим home office из-за паники вокруг вируса, возможно, стоит устроить себе внезапный выходной. Ваша жизненная энергия нуждается в восполнении ресурсов. Настройтесь на позитивный лад и отдохните.

Скорпион

Завтра Скорпионы будут как никогда заботливы по отношению к окружающим – внезапный прилив нежности станет легким шоком для вас. Однако направьте энергию в нужное русло – например, для налаживания личных контактов, полезных для работы. Судя по гороскопу на 17 марта, красноречие вкупе с повышенной эмпатией сотворят для вас сегодня чудо.

Стрелец

Стрельцам не терпится доказать, что они лучшие. Что ж, во вторник у вас представится отличный шанс продемонстрировать все свои навыки. Коллеги будут в восторге от ваших идей, так что берите быка за рога. Во второй половине дня постарайтесь провести время в спокойной обстановке – почитать дома книгу или посмотреть любимый сериал – это придаст вам сил для будущих свершений.

Козерог



Глаза боятся, а руки делают – короткое описание дня Козерогов. Несмотря на желание остаться дома и ничем не заниматься, лучшим решением станет все-таки отправиться по делам. Успех поджидает вас в самых неожиданных вопросах, так что не упускайте шанс. Гороскоп на завтра, впрочем, рекомендует, как и всем знакам зодиака, позаботиться о здоровье.

Водолей

Не пытайтесь во вторник испытывать себя на прочность. Излишнее рвение в работе или любви может привести к неудаче, которая надолго выбьет вас из колеи. Постарайтесь прислушаться к внутреннему голосу, именно он ответит на вопрос, чего так сильно нужно Водолеям завтра.

Рыбы

На удачу надейся, да сам не плошай – именно так стоит рассуждать Рыбам во вторник. Гороскоп на завтра советует не упускать внезапных возможностей и не отказываться от спонтанных встреч, тем более пока они еще возможны из-за грядущих ограничений по коронавирусу. Постарайтесь по максимуму вложиться в работу, чтобы очень скоро получить за нее приятный бонус.