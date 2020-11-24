Водолеи сегодня на вторых ролях, Козероги – само очарование, а Девам повезет в делах. Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2020 года, советует отказаться от поездок в незнакомые места.

Овен

Овнам сегодня лучше всего действовать по обстоятельствам. Удача не пойдет вам в руки, если вы будете действовать, ориентируясь на мнение окружающих. В эту среду многие будут пытаться сбить вас с намеченного курса, однако не стоит поддаваться. Вторая половина дня будет удачна, если шумной компании Овны предпочтут посиделки с семьей.



Телец

Тельцы в эту среду прекрасно справятся с задачами от руководителя. Вашей хватке сегодня можно только позавидовать: не упустите возможность показать вышестоящим, кто на самом деле работник месяца – сегодня вам не будет равных. Вечер среды, скорее всего, принесет Тельцам небольшое огорчение, оно придет со стороны дальних знакомых – кажется, вы лишитесь еще одного контакта в записной книжке.



Близнецы

Близнецы полны энергии в эту непростую среду. Постарайтесь направить бодрость в правильное русло – особенно это полезно в рабочих вопросах и личной жизни. Вероятно, именно сегодня у вас появится шанс показать начальству, насколько вы дипломированный специалист. Близнецам стоит отказаться от помощи посторонних, иначе это может обернуться неудачей для всего дела. Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2020 года, советует доверять интуиции.

Рак

Сегодня у Раков, скорее всего, будет спокойный день, лишенный нервотрепок и важных дел. Постарайтесь насладиться спокойствием и откажитесь от суеты. Лучше всего отправиться решать рутинные вопросы – те, с которыми вы справитесь одной левой. Вторая половина дня отлично подойдет для работы – Раки будут полны энергии и готовы отдаться делу до конца.

Лев

Львы устали и с нетерпением ждут пятницы, чтобы просто лечь и полежать. Однако неделя только на середине, поэтому придется побороться. Чтобы добиться успеха в том, чем вы сейчас занимаетесь, лучше всего отказаться от помощи со стороны. Товарищи и коллеги не смогут стать опорой в данном вопросе, ведь вы видите ситуацию немного по-иному. Не переживайте, вы и сами прекрасно справитесь.



Дева

Девам в эту среду повезет на приятные встречи и деловые знакомства. Не отказывайтесь от спонтанных предложений по работе, так как это может принести определенную выгоду не только в материально плане, но и в личной жизни. Вечер среду Девам стоит провести в кругу единомышленников. Только в этом случае у вас появится возможность реализовать задуманное в ближайшее время. Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2020 года, советует не отказываться от предложений.

Весы

У Весов ожидается неоднозначный день. Первая половина среды, скорее всего, застанет вас врасплох: планы и дела может испортить неприятное известие. Вам однозначно стоит проверить информацию – есть вероятность, что вас хотят ввести в заблуждение. Вторая половина дня, скорее всего, принесет Весам положительные эмоции, так как вы наконец закончите дело, которое вас беспокоило.



Скорпион

Скорпионам нужно внимательнее относиться к тем, кто рядом. Близкие и родные не будут бесконечно прощать вам истерики и недовольное лицо. Сегодня Скорпионам не стоит выказывать свое фи в случае, если вы не согласны с мнением дорогих людей – есть вероятность крупной ссоры. Вторую половину дня лучше провести за самообразованием.



Стрельцы

Скорее всего, среда для Стрельцов выдастся эмоционально нестабильной. Вы вряд ли сможете повлиять на то, что вас так беспокоит. Самым верным решением станет простое и действенное: закрыть глаза на происходящее вокруг и посмотреть внутрь себя. Именно там Стрельцы смогут найти успокоение. Не стоит отказываться от помощи ближних – сейчас она вам как никогда необходима. Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2020 года, советует немного выдохнуть.

Козерог

Козероги сегодня смогут найти общий язык почти с кем угодно. Именно поэтому эту среду стоит потратить на постановку задач для будущих проектов и заняться обсуждением спорных моментов. Возможно, вам удастся решить материальные проблемы или как минимум наметить вектор работ, чтобы не остаться без гроша в кармане в будущем. Козерогам нужно сохранять спокойствие во время конфликтных ситуаций.



Водолей

У Водолеев среда пройдет на вторых ролях – так вам сегодня будет безопаснее и выгоднее. Постарайтесь провести день максимально спокойно, откажитесь от деловых встреч или рабочих поездок – это не принесет пользы ни вам, ни бизнесу. Вечер дня для Водолеев может быть более спокойной, если вы проведете его в кругу единомышленников.



Рыбы

Рыбам в эту среду хочется все успеть, однако эта затея, скорее всего, не увенчается успехом. Постарайтесь отказаться от дел, которые можно отложить хотя бы до четверга. Сегодня вам стоит сосредоточиться на заботе о себе и своем здоровье. Откажитесь от работы и устройте маленький выходной. Поверьте, это даст свои плоды в виде новых знакомств, которые могут привести к решению проблем. Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2020 года, рекомендует расслабиться.