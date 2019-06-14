Совет на выходные, 15-16 июня 2019 года

В эти выходные стоит вспомнить небезызвестную фразу "Болтун – находка для шпиона". Не нужно болтать все подряд, не задумываясь о результате. По итогу вы можете неожиданно прийти к тому, что ваши слова будут использованы против вас.



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