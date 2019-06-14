Совет на выходные, 15-16 июня 2019 года
Простой пример: человек,
"интересную историю из жизни" которого вы кому-то рассказали, узнает об этом и
серьезно обидится. Дело даже может закончиться скандалом и разрывом отношений, так
как, "сболтнув" что-то в пылу, вы потом будете долго жалеть о содеянном.
"Также сегодня не нужно слушать и, что главное, принимать всерьез чужую болтовню. В противном случае велик риск принять за чистую монету то, что было чьим-то художественным преувеличением. Если вы видите, что человек "заливается соловьем", то делите его слова как минимум на десять, – говорит синхролог-консультант Наталья Ковалева. – Вообще, в мало-мальски серьезных делах чужие цветистые аргументы должны иметь для вас второстепенное значение. Причем чем сильнее вас будут пытаться уболтать, тем меньше стоит принимать это во внимание. Опираться имеет смысл на собственное ощущение внутренней правды и свои убеждения, а не на то, что вам так красиво и настойчиво вещают извне".
Обратите внимание на все, что касается бытовых вещей, здоровья, а также работы. Впрочем, не оставляйте без внимания и другие области.
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