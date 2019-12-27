Совет на выходные, 28-29 декабря 2019 года

"На ужине с родственниками в честь дня рождения бабушки не стоит произносить речь о постепенном отмирании института традиционной семьи и вашем согласии с этой прекрасной тенденцией. Куда разумнее будет промолчать, – посоветовала синхролог Наталья Ковалева. - Если не знаете, как поступить – подумайте, что бы посоветовали ваши родители. Чего точно не стоит делать, так это действовать по принципу "назло маме отморожу уши".
В целом предпраздничные выходные полезно посвятить всему, что связано с традициями. Может быть, у вас принято печь печенье, или украшать елку прямо перед праздником, или смотреть новогодние фильмы... Все это даст позитивный заряд и отличное настроение!
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