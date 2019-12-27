Совет на выходные, 28-29 декабря 2019 года

В эти выходные важно следовать социальным установкам и традициям вашей культуры, местности или семьи. Плохая идея – показательное игнорирование этих норм. Даже если что-то подобное в вашем характере, лучше постараться взять себя в руки и быть "в струе". В противном случае это может неблагоприятно отразиться на вас.

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