Гороскоп на декабрь 2019 года

Овен

В декабре Овнов ждет много поездок, мероприятий и, как следствие, знакомств с интересными людьми. Возможен даже служебный роман. Плодотворными будут контакты с зарубежными партнерами во время заграничных поездок. Вы можете начать учебу за границей или приступить к изучению иностранного языка. В целом месяц будет удачен в плане карьеры и продвижения по службе. Возможно также повышение дохода или привлечение инвестиций в свой проект. Состояние здоровья не вызывает опасений, но следует остерегаться травм.

Телец

Одинокие представители знака могут встретить свою половину в заграничных поездках. Если вы в отношениях, то сейчас хорошее время для совместного отдыха.

Тельцов ждет много возни по денежным вопросам, которая вас будет немного утомлять. Возможно, вы проявите нетерпимость к другим и будете более резки в высказываниях чем обычно. Это может привести к конфликтам. Возможны доходы от зарубежных проектов или от научной деятельности.

Есть опасность для суставов и опорно-двигательного аппарата, поэтому лучше воздержаться от чрезмерной физической нагрузки или экстремальных видов спорта.

Близнецы

В декабре Близнецов ждет много мероприятий и новых знакомств. У одиноких представителей знака есть все шансы встретить свою вторую половинку. Если вы уже состоите в отношениях, то сейчас хорошее время для романтического путешествия, вы сможете повысить чувственность друг с другом.

В декабре ваша деятельность будет связана с управлением чужими деньгами, что может быть достаточно успешным. Сейчас отличное время для заключения долгосрочных контрактов, рекламной кампании, разрешения юридических споров.

Декабрь хорош для любой физической активности, направленной на улучшение здоровья.

Рак

Раки смогут уладить любой конфликт в отношениях. Декабрь – хорошее время для досуга с любимым. Отношения и семья будут стоять на первом месте в этом месяце.

В декабре представители этого знака могут найти новую работу. Месяц также подходит для поиска новых сотрудников и проведения рекламной кампании. Могу беспокоить некоторые ситуации на трудовом поприще, но при должных усилиях у вас есть все шансы продвинуться по службе и получить прибыль.

В декабре есть опасность обострения хронических заболеваний. Внимательнее относитесь к профилактическим процедурам – высок риск респираторных заболеваний.

Лев

У Львов возможен служебный роман. Те представители знака, кто состоит в отношениях, наоборот, захотят много времени уделять семье.

В декабре вы будете особенно красноречивы. Сейчас отличный период, чтобы улучшить отношения с начальством. На работе возникнет желание увильнуть от исполнения своих обязанностей. Будьте аккуратны с азартными играми.

Здоровью Львов в декабре угрожает только перенапряжение и отсутствие отдыха. Также рекомендуется посетить стоматолога.

Дева

Расположение планет в декабре привнесет много любви и удовольствия в вашу жизнь. Если вы еще одиноки, то первый месяц зимы принесет множество возможностей устроить свою личную жизнь.

В декабре Девам вероятно придется часть работы брать домой. Также возможны траты на благоустройство дома, покупку новой мебели и техники. Вероятно, придется решать много юридических вопросов.

Есть вероятность набрать лишний вес, следите за этим. Рекомендуется регулярно заниматься спортом.

Весы

В декабре семья будет на первом месте. Вы предпочтете проводить время с близкими дома, чем в шумной компании друзей. Отсутствие выходов в свет может помешать одиноким представителям знака построить личную жизнь.

Тем не менее, по работе ожидается много разъездов и контактов. Возможно, вы смените сферу деятельности или откроете свой бизнес. Ожидается много трат на нужды семьи и дома.

Представителям этого знака рекомендуется следить за сердечно-сосудистой системой.

Скорпион

Декабрь для Скорпионов – поистине семейный месяц, наполненный приятными хлопотами. Но и одиноких представителей знака может ждать судьбоносная встреча.

Что касается работы, то в этой сфере вас ждет бумажная волокита. Будьте готовы к необходимости внимательно следить за множеством подготавливаемых документов, чтобы не допустить ошибки.

Есть вероятность травм и неврологических заболеваний. Сейчас хорошее время, чтобы привести себя в форму и начать вести здоровый образ жизни.

Стрелец

На первое место в этом месяце выйдет чувственность, что пойдет на пользу отношениям.

В работе вы будете особенно прислушиваться к своей интуиции, что пойдет на пользу вашему финансовому состоянию. Сейчас хорошее время для завязывания новых контактов. Если вы в поисках работы, то сумеете успешно пройти собеседования. Также вы сможете найти дополнительный источник дохода, получите новую должность или удостоитесь денежной премии.

В декабре вам лучше подождать с активными физическими нагрузками и экстремальными видами спорта, так как велика вероятность травм. Также представители вашего знака будут особенно подвержены сезонным заболеваниям.

Козерог

В декабре Козероги будут особенно очаровательны. Большое количество внимания со стороны противоположного пола поможет построить свою личную жизнь. ЭХтот месяц подходит для смены имиджа и обновления гардероба.

Вы будете философски смотреть на возникающие трудности, что поможет сделать правильные выводы и найти оптимальное решение любых проблем.

Все заболевания в этом месяце будут носить психосоматический характер. Возможны бессонница и головные боли.

Водолей

Водолеи будут стремиться к уединению, что не будет способствовать налаживанию личной жизни. Если вы состоите в отношениях, то вам может не хватать проявления любви со стороны партнера. Поговорите с ним об этом.

В декабре вы будете подходить к любому вопросу с точки зрения извлечения прибыли для себя и наличия выгоды в будущем. Постарайтесь не переборщить с такой практичностью, так как в долгосрочной перспективе подобная тактика поведения не даст хороших результатов.

Берегите здоровье и не переохлаждайтесь: в этом месяце вы особенно подвержены сезонным простудным заболеваниям.

Рыбы

Декабрь принесет много знакомств и новых друзей, среди которых одинокие представители знака могут встретить свою любовь. Если вы состоите в отношениях, то вас ждет благостный и гармоничный период.

Этот месяц удачен для работы. Вы сможете обернуть любую ситуацию в свою пользу, справиться со всеми проблемами и начать претворение в жизнь давно задуманных планов. Наступает хорошее время для смены работы. Ваше материальное положение должно улучшиться.

В декабре Рыбам стоит обратить внимание на давление и профилактику вирусных заболеваний.