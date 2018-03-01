Бизнес-гороскоп на март

Март порадует прибылью многих представителей зодиакального круга. Гороскоп на месяц составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.



ОВЕН

Вряд ли первая неделя марта порадует вас большими победами на рабочем месте, а вот остальная часть месяца может принести типичным Овнам свои плоды, причем зависеть ваш успех сейчас будет только от вас самих. Проявляя в этом месяце больше инициативы, вы не только можете наладить много полезных связей и контактов, но и получить прибавку к зарплате. Главное, не идти к нему с просьбой о повышении или авансе во второй половине месяца – для этого время не самое удачное.

ТЕЛЕЦ

Для карьеры и бизнеса Тельцов март не самый удачный месяц в этом году. Постарайтесь не сильно усердствовать на рабочем месте – сейчас от этого не будет никакого толку. Пока вам можно отсидеться на скамейке запасных, набираясь сил для активной трудовой деятельности – не страшно, если в лидеры выйдет кто-то другой, вы свое наверстаете позже. Вторая половина месяца может быть успешна для тех, кто повышает квалификацию или изучает что-то новое, что пригодится в работе. Именно к обучению можно приложить максимум усилий в марте.

БЛИЗНЕЦЫ

Для настоящих Близнецов наиболее успешна будет первая неделя марта. Именно в этот период вы сможете и завести новые полезные знакомства, которые еще пригодятся вам в работе, и получить хорошую прибыль от своего бизнеса. Вторая половина месяца подходит для разработки бизнес-плана на ближайшее будущее, но в то же время придется разобраться и со старыми делами, которые оставили до лучших времен. Если вы работаете по найму, постарайтесь не поссориться с начальством, даже если полностью уверены в своей правоте.

РАК

Действительно удачным первый весенний месяц, по крайней мере, его середина, станет для типичных представителей знака Рак. Именно сейчас вы можете выйти в передовики и стать лидером на родном производстве. Причем, за это вы еще и получите заслуженную награду, так что не жалейте сил, отдохнуть можно и позже. Если вам необходимо найти новых деловых партнеров для своего бизнеса, то середина марта удачно подойдет для этого. А вот конец месяца можно посвятить старым задачам и восстановлению утерянных связей.

ЛЕВ

Март – удачный месяц для тех Львов, кто работает с иностранцами, с другими странами и культурами. Если вы хотели найти иностранных инвесторов для своего бизнеса, к этому так же можно приступить в марте, но только в его первой половине. Во второй половине месяца вам вряд ли удастся посидеть без дела – долг зовет. Работы ожидается много, но вряд ли она принесет вам много приятных минут – порой приходится заниматься обычной рутиной. Можно навести, наконец, порядок на рабочем месте или разобраться с документами.

ДЕВА

Типичным Девам в марте для успешной работы может понадобиться помощь партнеров, причем, как по бизнесу, так и по браку. Порой вам нужно положиться на кого-то, кроме себя самого, не всегда же все делать в одиночку. Возможно, помощь нужна будет только финансовая. Кстати, в марте, после первой декады, хорошее время, если вам нужно взять займ или кредит. Ближе к концу месяца постарайтесь не начинать новых проектов – на них может не хватить сил. А вот заканчивать старые дела или решать уже давно существующие проблемы – самое время.

ВЕСЫ

В первую неделю марта еще придется потрудиться – увы, рутинную работу никуда не денешь и выполнять ее рано или поздно приходится. Как известно, Весы – знак парный, общительный, настроенный на коллектив, и в этом месяце вы сможете проявить эти свои лучшие качества. Не отказывайте в помощи своим партнерам по бизнесу, именно с ними вы добьетесь большего успеха в работе. Сейчас подходящее время для поиска партнеров, спонсоров или инвесторов, но заключать с ними сделки лучше до второй половины марта.

СКОРПИОН

Первая неделя марта будет самой приятной в этом месяце. В этот недолгий период муза еще будет радовать вас, и с новыми приливами вдохновения вы сможете и горы свернуть, главное, не просидеть в это благоприятное время без дела. Остальная часть месяца будет, к сожалению, не такой позитивной. Вас ждет монотонная скучная работа, в которой обычно никак не применить свежие творческие идеи, но делать ее, тем не менее, необходимо. Не расстраивайтесь, ведь в будущем это обязательно принесет свои плоды.

СТРЕЛЕЦ

Типичные Стрельцы в этом месяце – любимцы фортуны. Благодаря своей собственной инициативе представители этого знака смогут добиться многого в марте. Вы сможете и потрудиться на славу, и получить за это свою награду. Если ваша деятельность связана с творчеством, какими-то развлечениями или детьми, месяц будет особенно успешным. Несмотря на удачный в работе период не стоит забывать и об отдыхе – тогда и трудиться будете намного эффективнее.

КОЗЕРОГ

В первый весенний месяц наиболее успешны будут те представители знака Козерог, чей бизнес или профессиональная деятельность связаны с недвижимостью. Если ваша работа с нею никак не связана, не расстраивайтесь. Для вас это удачное время, если необходимо приобрести или, наоборот, сдать квадратные метры, например, под склад или офисное помещение – вы сможете найти подходящий вам вариант. Можно также сделать ремонт в уже существующем помещении – кстати, касается это не только рабочего места, но и вашего дома.

ВОДОЛЕЙ

Для типичных Водолеев март – время, когда нужно собрать и систематизировать необходимую для работы информацию, провести маркетинговые исследования, найти новые полезные связи для своего бизнеса и посетить необходимые встречи, но все это делать нужно до двадцатых чисел месяца. Прибылью март порадует тех, чья работа связана с писательским делом, журналистикой, каким-то общением, перевозками и передвижением транспорта.

РЫБЫ

Один из самых оптимистичных прогнозов на март именно у вашего знака. В самом начале месяца у вас будет столько энергии, что вы сможете достигнуть успеха в работе, если, конечно, не будете сидеть без дела. Уже после первой декады марта начальство может наградить вас за такое рвение, а может быть еще и друг вернет старый долг – в любом случае, можно ожидать изменения дохода в лучшую сторону.