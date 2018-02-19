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Гороскоп

Астрологический прогноз с 19 по 25 февраля 2018 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
Все затмения остались позади. Идет первая четверть Луны, которую символически можно назвать детством. В это время уже можно закладывать новые ритмы, но "детство" отличается незрелостью и неопытностью. Поэтому лучше подождать еще недельку – будет лучшее время для закладки долгосрочных программ. 
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Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков. 

ОВЕН

Неделя начинается исключительно хорошо – вы можете проявить свои природные лидерские качества и возглавить любой процесс, как на работе, так и дома. Уже в середине недели за проявленный энтузиазм вас могут отметить материально. Начало выходных хорошо провести в дружной компании, но в воскресенье лучше остаться дома.

ТЕЛЕЦ

Вряд ли с понедельника все будет гореть у вас в руках – скорее все будет из них валиться. Поэтому не берите в начале недели повышенные обязательства, будьте скромнее. Все меняется в среду – вот тогда и проявляйте кипучую энергию. В конце недели можно прогуляться по магазинам, купить давно понравившуюся вещь.

БЛИЗНЕЦЫ

Не самая блестящая неделя у типичных Близнецов – если в понедельник и вторник вы еще сможете показать неплохие результаты, правда, не без помощи своих товарищей, то середина недели вряд ли будет отмечена крупными победами. Зато в длинные выходные вы сможете заявить о себе во всеуслышание – откроется второе дыхание.

РАК

На этой неделе не стоит стоять в стороне от профессиональных вопросов, а тем более брать отгул – сейчас вы безусловный лидер в карьерной гонке. Особенно это касается первых двух дней недели. В среду и четверг энергии поубавится, но с помощью друзей вы сумеете справиться с проблемами. В выходные лучше просто расслабиться дома.

ЛЕВ

На этой неделе для представителей вашего знака один из лучших прогнозов, если, конечно, вы не стоите в стороне от насущных проблем. Понедельник и вторник будут хороши для обучения, получения важной информации. В среду и четверг можно сделать рывок по карьерной лестнице. Пятница и суббота хороши для дружеского общения, а воскресенье – для релаксации.

ДЕВА

Типичные Девы без необходимости никогда не дергают тигра за усы, поэтому об осторожности вам говорить не надо. Тем не менее понедельник и вторник таят в себе некоторую угрозу – все-таки будьте аккуратнее. Все меняется со среды – тогда и можно допустить авантюру. Если в выходные вас призовут на работу, не отнекивайтесь – польза будет.

ВЕСЫ

Весы, как известно, парный знак, и работать в коллективе вам комфортно. Поэтому начало этой недели доставит вам удовольствие – надо будет действовать в команде. Середина недели может оказаться менее приятной – существует определенный риск получить травму. Зато все выходные пройдут для вас насыщено и привлекательно.

СКОРПИОН

Скорпионы не любят праздности, и в начале этой недели вам придется засучить рукава и изрядно потрудиться на благо родного коллектива или близких людей. Среда и четверг более плодотворны, но все равно следует держаться своих товарищей. В выходные откажитесь от любых предложений заняться экстремальными видами отдыха.

СТРЕЛЕЦ

Выходные закончились, но для вас, похоже, они продолжаются. Во всяком случае, в понедельник вы и на работу пойдете как на праздник, а отдыхать сможете в приятной компании любимого человека. В середине недели веселья поубавится – придется переключиться на скучную рутину. Выходные дни посвятите своей второй половине.

КОЗЕРОГ

Не всегда все складывается так, как бы нам хотелось. Козероги – люди целеустремленные, но в начале недели вашей главной целью будет решение домашних и семейных проблем. Середина недели выглядит более оптимистично – похоже, День защитника Отечества вы отметите досрочно. В выходные вам будет не до веселья – займитесь своим здоровьем.

ВОДОЛЕЙ

Вполне возможно, что в самом начале рабочей недели начальство отправит вас в местную командировку. Во всяком случае, посидеть на одном месте у вас вряд ли получится. Если же вы хотите отдохнуть ото всех, для этого лучше подойдет середина недели. Мужской праздник станет для вас действительно праздником, даже если вы женщина.

РЫБЫ

Вполне вероятно, что в конце прошлой недели вы усердно трудились – во всяком случае, в начале этой у вас есть реальные показатели решения материальных вопросов. Можно рассчитывать на бонус. Середина недели пройдет на бегу – ожидается много звонков и сообщений, но не все из этого будет действительно полезным. Выходные – для дома и семьи.

19 февраля 2018, 08:01

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