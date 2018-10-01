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Гороскоп

Бизнес-гороскоп на октябрь 2018 года

Фото: Dni.Ru
У каких знаков зодиакального круга в октябре на работе все будет гладко и ровно, а кого ждет пора перемен и обновления?  Прогноз для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков. 
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ОВЕН

Наступивший месяц вряд ли порадует типичных Овнов большими победами на рабочем месте. Впрочем, и больших поражений так же не ожидается. Этот осенний месяц пройдет спокойно для вас. Единственная опасность – могут возникнуть проблемы с денежными средствами. Если такое произойдет, постарайтесь сначала попробовать взять в долг необходимую сумму у коллег или партнера по браку, а уже потом, если не получится, бежать в банк за кредитом. А вот если ваша работа связана с чужими деньгами (например, вы банкир или страховой агент), месяц может стать даже удачным.

ТЕЛЕЦ

Типичным Тельцам удастся в октябре потрудиться на славу, если, конечно, вы не будете сидеть сложа руки. Сейчас у вас есть возможность осуществить все задуманные планы по бизнесу. Правда, первая половина месяца из-за этого может оказаться слишком напряженной и тяжелой, так что не забывайте вовремя отдыхать, чтобы энергии хватило на весь октябрь. Вторая половина месяца хорошо подходит для поиска новых партнеров, клиентов или инвесторов для вашего дела – проще говоря, для налаживания связей с кем бы то ни было.

БЛИЗНЕЦЫ

Работы в октябре у типичных представителей вашего знака будет хоть отбавляй. Правда, вряд ли она подарит вам много приятных минут и проектов, где можно раскрыть весь свой творческий потенциал или хоть какую-то его часть. Работа ожидается монотонная и скучная – впрочем, выбора нет, иногда надо делать и ее. Но есть и плюсы – за свои труды вы получите заслуженное вознаграждение, так что без дела сидеть не рекомендуется. Особенно благоприятен месяц будет для тех, кто работает в сфере обслуживания или медицине.

РАК

Для типичных Раков этот месяц не станет решающим в карьерном плане. Продолжайте работать, как и работали – в своем темпе. Хорошее время для тех, кому надо заняться недвижимостью, например, приобрести новое помещение или сдать (продать) уже имеющееся. Сейчас вы сможете заключить выгодную для себя сделку. Вообще месяц удачный для тех представителей знака, кто занимается творчеством. Впрочем, если вы и не пишете картин, найти творческих подход можно в любом деле – главное, проявить фантазию.

ЛЕВ

Наиболее успешным октябрь станет для тех, кто занят в сфере недвижимости или кому необходимо ей заняться в это время. Например, сейчас можно выгодно найти новое помещение, участок, офис или неплохо сдать в аренду то, что есть у вас. Еще первая половина месяца благоприятна для тех, чья трудовая деятельность связана с журналистикой, писательством, логистикой, торговлей и перевозками. Если  вы не попадаете в этот список, не расстраивайтесь – можно успешно заняться маркетинговыми исследованиями и поиском новых полезных связей.

ДЕВА

Продолжается удачный период для типичных Дев, которые заняты в интеллектуальных сферах деятельности. Например, тех, кто занят писательским делом, рекламой, маркетингом или обучением других людей. Особенно успешно будет время после первой декады месяца. После этого времени всем Девам будет проще удаваться общение с клиентами и партнерами. Появится возможность заключить хорошие сделки и просто завести полезные знакомства, которые в будущем еще положительно скажутся на вашем собственном деле.

ВЕСЫ

У типичных Весов продолжается время, когда есть возможность заработать, поэтому лучше не отлынивать от дел и соглашаться на сверхурочные. Больше всех в октябре себя смогут проявить люди, чья трудовая деятельность связана с улучшением внешности людей – фитнес-тренеры, парикмахеры, стилисты, визажисты, гримеры и так далее. А еще это удачное время для тех, кто занимается готовкой – если у вас есть собственная пекарня или ресторан, в этом месяце можно хорошо потрудиться. Вообще, главный помощник Весов в октябре – ваша природная общительность.

СКОРПИОН

Как и в сентябре, в этом месяце Скорпионам важна их внешность в работе. Поэтому особенно успешен месяц станет для различных моделей, актеров, артистов, музыкальных исполнителей, ведущих и тому подобное. Но и если вы просто часто общаетесь с клиентами лично, ваше обаяние и привлекательность только сослужат вам неплохую службу. В первую декаду месяца лучше не заключать никаких сделок, не подписывать важных бумаг. Зато после этого времени вы сможете договориться со всеми, с кем пожелаете, причем, с выгодой для себя. Дерзайте.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

Тем Козерогам, кто хочет усердно потрудиться в октябре и добиться каких-то личных целей, стоит сделать упор на первую декаду месяца. Именно от этого времени зависит ваш дальнейший доход, так что приложите максимум усилий. А уже после этого времени можно вернуться в прежний ритм, который вам более привычен. Впрочем, если вы не будете сидеть сложа руки, награда воспоследует и за остальные ваши заслуги, полученные в течение октября. Так что сейчас только вам решать, какой у вас будет доход и будет ли он вообще в этом месяце.

ВОДОЛЕЙ

Вот уж кому повезло в октябре, так это типичным представителям знака Водолей. В этот осенний месяц у вас не только хватит сил осуществить любой ваш замысел, но и награда за этот труд не заставит себя ждать. Правда, золотых гор никто не обещает, но и это вознаграждение вас порадует. Если вам необходимо пройти курсы повышения квалификации или изучить что-то новое для более продуктивной работы, стоит посвятить этому первую декаду месяца. В общем, этот месяц полностью ваш, так что не упустите возможность хорошо потрудиться и заработать.

РЫБЫ

Наиболее продуктивным станет октябрь для тех представителей знака Рыбы, кто как-то связан с людьми других стран, культур или религий. Например, у вас могут быть иностранные партнеры, зарубежные товары, вы сами можете работать заграницей или просто заниматься переводами на другой язык и с него. Главное, постарайтесь экономить силы и не брать на себя слишком много работы. Это же касается всех представителей знака, независимо от вашей сферы деятельности. Вашей энергии может попросту не хватить на весь месяц.
1 октября 2018, 12:05

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