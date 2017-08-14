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Астрологический прогноз с 14 по 20 августа 2017 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
Неделя начинается в срединную точку между двумя затмениями – лунным, которое было 7 августа, и солнечным, 21 августа. Если затмения – это время сгущения фатума, то срединные точки – это стертое время.
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Астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков предупреждает об опасности серединных точек для человека. Если в этот день происходит что-то плохое, то все на самом деле будет хорошо, ну, а если будут причины радоваться, может быть, радость окажется преждевременной.

ОВЕН

Неделя должна начаться для вас с материального успеха, впрочем, понедельник в этом плане не вполне показателен – смотрите на вторник. В среду и четверг вас могут забросать разнообразной информацией, нужной и не очень. Пятницу и субботу лучше посвятить домашним делам. Воскресенье прекрасно подходит для праздника.

ТЕЛЕЦ

Пускай вас не смущают чересчур запутанные космические ритмы – с самого начала недели вы можете выйти в лидеры и возглавить любой процесс, хоть дома, хоть на работе. Награда воспоследует – среда и четверг благоприятны для материальных дел. Пятницу и субботу посвятите встречам с друзьями. Воскресенье для дома и семьи.

БЛИЗНЕЦЫ

Пусть наступившая неделя начинается для вас ни шатко, ни валко – в первые два дня вы вряд ли сможете занять лидирующие позиции, поэтому в это время лучше быть на подхвате. Ваше время начинается со среды, вот тогда и можно будет показать все, на что вы способны. Пятница и выходные дни принесут материальное удовлетворение.

РАК

Нельзя сказать, что наступившая неделя сложится целиком в вашу пользу. В начале недели вы еще сможете побороться за результат, но только в команде единомышленников. В середине недели лучше отойти в тень и дать дорогу более успешным товарищам. Только в конце недели все складывается для вас наилучшим образом.

ЛЕВ

Первые два дня наступившей недели обещают принести вам успех в профессиональных делах. Впрочем, если в понедельник что-то не заладится, в будущем вы достигните потрясающих результатов. Середину недели можно посвятить коллективным мероприятиям. С пятницы вы почувствуете, что силы на исходе – на выходных просто отдыхайте.

ДЕВА

На этой неделе типичные Девы выглядят одними из фаворитов среди всех знаков Зодиака. Если первые два дня благоприятны для получения знаний и важной информации, то середина недели будет успешной на профессиональном поприще. Не подкачает даже конец недели. Воскресенье вам дается для расслабления и отдыха.

ВЕСЫ

В начале недели типичным Весам следует проявлять повышенную осторожность – в понедельник и вторник высок риск получить бытовую или производственную травму. Все меняется со среды – в это время можно даже пуститься в мелкие авантюры. В конце недели будет успех в бизнесе или карьере. Воскресенье для встречи с друзьями.

СКОРПИОН

В первые два дня наступившей недели Скорпионам не следует вылезать вперед, в это время надо почувствовать себя членом команды, даже если она состоит всего из двух человек. В среду и четверг постарайтесь быть осмотрительнее, забудьте о своей безрассудной храбрости. Вы можете вспомнить о ней ближе к выходным.

СТРЕЛЕЦ

Обычно Стрельцы не терпят над собой никакого диктата, они сами себе начальники, но в начале наступившей недели лучше быть в подчиненном положении, смирить свою гордыню. Вся середина недели хорошо подходит для коллективных дел. В пятницу и субботу в своих делах избегайте любого риска. Он может быть оправдан только в воскресенье.

КОЗЕРОГ

Если понедельник будет отмечен крупными творческими достижениями, не радуйтесь раньше времени – видимо, музы пришли ненадолго. Для творчества лучше подходит вторник. В среду и четверг лучше заниматься какими-то спокойными и простыми делами. Пятницу и субботу проведите со своей половиной. В воскресенье лучше остаться дома.

ВОДОЛЕЙ

Может быть, вы ищите подвигов и славы, но начало недели явно к этому не располагает, лучше посвятить понедельник и вторник домашним делам. Зато вся середина семидневки будет наполнена творческими замыслами и успехами. Ближе к выходным дням придется заниматься обычной рутиной. В воскресенье не стоит оставаться в одиночестве.

РЫБЫ

В начале недели ожидается много поездок по делам рабочим и личным, много звонков и сообщений, которые, впрочем, не всегда будут актуальны. Среда и четверг будут не в пример спокойнее – можно будет даже отсидеться дома. Зато пятница и суббота порадуют вас своей яркостью и наполненностью. Воскресенье стоит посвятить здоровью.  

14 августа 2017, 08:01

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