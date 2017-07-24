Муж Ваенги посматривает по сторонам

Одна из самых востребованных певиц российской эстрады Елена Ваенга не любит делиться с журналистами подробностями личной жизни. Поэтому Dni.Ru обратились к известной ясновидящей, которая раскрыла тайны звезды шансона.

"Творческая деятельность Елены Ваенги на сто процентов успешна. Талант ее огромен, поэтому карьера будет складываться как нельзя лучше. Хотелось бы заметить, что она еще даже не дошла до своей вершины. На данном отрезке времени наблюдается небольшое затишье. Особенность Ваенги в том, что у нее случаются творческие порывы, она стремительно рождает хиты, а потом затихает на какое-то время. Сейчас именно такой этап", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

В семейном союзе Ваенги пока все нормально, но возможны ссоры на почве ревности. "Не исключено, что нынешний партнер певицы посматривает по сторонам. Впереди Елену ждут еще два брака. Вообще личная жизнь звезды очень насыщена, с элементами драмы и мелодрамы. Кипят настоящие страсти", – сказала таролог.

По словам медиума, у Елены Ваенги с детства присутствует глубинный внутренний конфликт. "Проблемы созревают внутри и периодически выплескиваются наружу. Именно поэтому ей трудно находить общий язык с людьми, сложно быть дипломатом. Она постоянно с кем-то выясняет отношения (вплоть до юридических конфликтов, судов), от сцены до недвижимости, практически во всех сферах деятельности", – сказала Абравитова.

Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial) Июл 10 2017 в 5:26 PDT

Если верить картам, жизнь Елены Ваенги будет полна "подстав". "До нового года ее ждет какая-то крупная потеря, возможно, кража. А вообще, она такой человек, на котором все горит. Елена постоянно теряет украшения, где-то забывает личные вещи. Но именно этот "костер" и поддерживает ее творчество, и певица радует поклонников новыми хитами", – добавила таролог.