Ваенга грубо ответила публично унизившей ее Смеховой

В начале апреля Алика Смехова жестко раскритиковала Елену Ваенгу за ее внешний вид и поведение на съемках шоу "Вечерний Ургант". Певица долго обдумывала ответ и спустя три недели опубликовала обращение к актрисе.

Ссора двух брюнеток началась с того, что Смехова не смогла сдержать эмоций после просмотра передачи "Вечерний Ургант", гостьей которой стала певица Елена Ваенга. На своей официальной странице в Facebook артистка оставила весьма унизительный пост в адрес певицы.

"Взяла себе за правило не обсуждать коллег в фейсбуке,но вчера у Урганта...Ваенга... Полное отсутствие чувства юмора,вкуса,стиля и жуткий зажим...как она,бедная,работает с таким набором?! Не в осуждение. Просто изумилась идиотизмом... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Смехова.

Ваенга ответила обидчице достаточно грубо в Instagram. Елена поделилась фото пасхальных куличей и яиц и обратилась к Алике. "Госпожа Смехова. обычно я не "обсуждающая и осуждающая" своих коллег.... поздравляю вас с наступившей Пасхой и от души желаю здоровья, как физического так и душевного... вы как православная христианка видимо меня поймете. 👍. осуждая и унижая других вы не возвыситесь", – отметила Ваенга.

Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial) Апр 4 2017 в 1:08 PDT

Оказалось, что исполнительница и актриса давно знакомы. "😏... помню нашу встречу у Меня в гримерке... какие похвалы и комплименты, какое восхищение моими песнями...... наверное вы не помните . и тому есть тоже простая причина. коньяк был не дурен. .." – намекнула на то, что Алика была нетрезва, Елена.

Далее певица обвинила артистку в лицемерии. "Ну да что с вас взять. вы же " простая баба". вы оправдали свою фамилию)))) вы " смешны". и лицемерны. отцу поклон. он истинный Джентельмен", – миролюбиво закончила свой ответ оппонентке Ваенга.

Примечательно, что Елена отключила возможность комментирования ее постов в Instagram. Выходит, подписчики королевы шансона не могут вмешаться с непрошеным советом в ее конфликт с Аликой.

А вот у Смеховой в Facebook комментаторы поддержали актрису. "Некоторым людям лучше просто делать то, что они делают и не ходить на передачи, дабы не светиться... Мозгов ни на щепотку соли..😱", "Хромченко должна увидеть это платье...(эксперт моды Эвелина Хромченко. – Прим. ред.)", "Какой был ужас и как выглядело это убого ...", "И о трауре забыла в своем родном городе...", "Меня другое удивляет: это что кто-то ждет от Ваенги вкуса", – высказали свое мнение подписчики Смеховой.

Кстати, на последнюю реплику Алика ответила так: "Я ничего ни от кого давно не жду. Но вырез на платье, где грудь стала *** и еще про пост (Великий пост. – Прим. ред.) при этом....это за гранью". Поклонники также отметили эту деталь: "Да, платье не для поста, о котором она говорила((", "Не только вы изумились....", "Она простая баба... будьте снисходительны..." – отметили подписчики Смеховой.