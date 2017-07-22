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Ваенга ответила обиженной Славе

Елена Ваенга. Фото: Феликс Грозданов/Dni.RU
Елена Ваенга стала одной из участниц музыкального фестиваля "Рандеву". который в эти дни проходит в Юрмале. После выступления к певице подошел корреспондент Dni.Ru
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В Латвию Елена Ваенга приехала с сыном Иваном, которому в августе исполнится пять лет. Мальчик присутствовал на всех репетициях знаменитой мамы и не боялся направленных на него объективов камер. Сама же певица с прессой общалась крайне неохотно. Позировала для камер тоже без желания: "Все равно потом напишут, чтобы была некрасивая, ненакрашенная, страшная", – заметила артистка. Хотя выглядит она очень хорошо, подобрала для выхода на сцену стильное платье.

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Слава (певица)

Слава (певица) певица

Корреспондент Dni.Ru, зная крутой нрав артистки, уличил-таки момент, когда она была в хорошем настроении и задал интересующий вопрос. Мол, справедливо ли на ее грубость, проявленную в шоу "Три аккорда" на Первом канале жалуется певица Слава. "Мне очень жаль, что она приняла всю эту историю так серьезно, что она пожаловалась и обиделась, – заверила Ваенга. – Я уже давно про все забыла, живу дальше со всеми в мире".

Напомним, что на съемке программы "Три аккорда" жюри набросилось на исполнившую песня "Путана" певицу Слава. Первой камень в ее огород бросила Елена Ваенга. Она кричала, что это вообще не шансон и песню эту не любит, мол, артистка одета ужасно, а балет и постановка беспомощны.

Елена Ваенга. Фото: Феликс Грозданов/Dni.RU

После этих слов Слава расплакалась, бросила микрофон и ушла не дождавшись оценок. Ваенга, которая, собственно, всю эту кашу и заварила, решила загладить свою вину и неожиданно для всех заявила: " Я поведу себя как проститутка и дам ей туз (высший балл)".

Автор: Феликс Грозданов22 июля 2017, 14:02
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Вайкуле и Леонтьев развлекаются в Юрмале

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