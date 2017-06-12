Сын Ваенги стал сенсацией

Певица Елена Ваенга опубликовала фото своего четырехлетнего сына Ивана. Снимки мальчика вызвали бурю эмоций у поклонников артистки.

Фотографии маленького Ивана, на которых запечатлено, как мальчик помогает взрослым на огороде, стали настоящей сенсацией в Сети. Фанаты отметили, что ребенок с большим энтузиазмом занимается посадкой картошки.

картоху сажают������ Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial) Июн 11 2017 в 4:40 PDT

"Какой красивый и работящий мальчик!", "Какой уже большой! Труженик", "У удивительной и прекрасной мамы достойная смена растет", "Что посеешь, то и ... это в плане воспитания. Молодцы родители", "Замечательный парень!!! Уже ясно каким он будет человеком, личностью -все заложено с пелёнок ! Счастья тебе, малыш", – прокомментировали снимок поклонники Ваенги (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

вот купила мамка итальянскую едрить колотить шляпу������...... а ты в ней тыкву содишь��...... нда....... ну содь содь���������� Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial) Июн 11 2017 в 10:30 PDT

Напомним, что Елена Ваенга вышла замуж 30 сентября прошлого года. Звезда шансона и ее возлюбленный решили связать свои судьбы в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга. Избранником Ваенги стал музыкант из ее группы Роман Садырбаев.

Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial) Июн 9 2017 в 4:07 PDT

Говорят, именно от своего теперь уже мужа Романа артистка родила сына в августе 2012 года. По загадочному стечению обстоятельств незадолго до появления на свет ребенка Ваенга рассталась с Иваном Матвиенко, с которым жила в незарегистрированном браке 16 лет. Интересно, что сына она назвала именно Иваном. Однако на вопрос, кто же его отец, Елена не давала ответа.