Собчак и Виторган недалеки от развода

Ксении Собчак нравится быть в центре внимания, она любитель пощекотать нервы поклонникам и "хейтерам". Телеведущая всегда очень талантливо дает прессе инфоповоды, в том числе делясь подробностями семейной жизни в социальных сетях. А как в действительности складывается личная жизнь светской львицы?

"Ксения – личность очень обстоятельная, это касается и рождения детей. В планах Собчак беременность есть. Телеведущая - человек с аналитическим складом ума, у нее все в порядке с логикой, поэтому она хочет, чтобы между детьми был определенный интервал, – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова. – Интрига существует, но она сама ее запустила. Увы, пока "животик плоский". Она беременна лишь своими идеями, коих огромное количество".

По словам ясновидящей, ее нынешний ребенок взял от Ксении интеллект, а от мужа – творческую составляющую. "С уверенностью могу сказать, что он будет многогранной личностью. Однозначно пойдет по интеллектуальной степени развития, театр и сцена его привлекать не будут. Вероятнее всего сын Собчак и Виторгана станет общественным деятелем или очень креативным бизнесменом", – уверена Абравитова.

"Вижу, что в течение 4-5 лет семья будет жить счастливо и вместе, но после этого срока Ксения и Максим придут к определенному кризису в отношениях, переосмыслят свой брак и расстанутся. А если в итоге останутся вместе, то будут жить гостевым браком", – добавила она.